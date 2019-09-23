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Bu haber 23 Eylül 2019 16:30:05 Tarihinde eklenmiştir.

​Yaşı Küçük Olanlar da Var! 30 Kur’an Kursu Öğrencisi İçtikleri Sudan Zehirlendi

Yatılı erkek Kur'an kursunda eğitim gören 30 çocuk, içtikleri sudan zehirlendikleri iddiasıyla hastaneye kaldırıldı.

​Yaşı Küçük Olanlar da Var! 30 Kur’an Kursu Öğrencisi İçtikleri Sudan Zehirlendi

Olay, Diyarbakır’ın Bağlar ilçesi Şeyh Şamil Mahallesi’nde bulunan Çelebi Eser Bölge Yatılı Erkek Kur'an Kursu'nda meydana geldi. 


 

30 Öğrenci Zehirlenme Şüphesiyle Hastaneye Kaldırıldı

İddiaya göre, sabah saatlerinde öğrencilerde su içtikten bir süre sonra baş dönmesi ve kusma şikayeti oluştu. Yaklaşık 30 öğrencide aynı belirtilerin görülmesi üzerine kursun bulunduğu binaya çok sayıda ambulans, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Aralarında küçük yaşta çocukların da bulunduğu 30’a yakın erkek öğrenci, olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.



 

Okulda İnceleme Başlatıldı

Yaşanan olay üzerine polis ve Halk Sağlığı ekipleri gelerek okulda inceleme yaptı.
Olayla ilgili olarak geniş çapta inceleme başlatıldı.




Editör: Bahar Yüksel
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Sağlık
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