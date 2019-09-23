Kamyon Kasası Tellere Çarptı! 17 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti

Elektrik Akımına Kapılan Genç Kurtarılamadı

Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde tarım aleti almak için Aksaray’ın Eşmekaya beldesine giden 17 yaşındaki Eray Yazgan, tarım aletini kamyon kasasına yüklediği sırada açılan kasanın elektrik tellerine değmesi sonucu akıma kapıldı.Elektrik çarpması sonucu ağır yaralanan genç, haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Eray Yazgan, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.Editör: Bahar Yüksel