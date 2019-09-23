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Bu haber 23 Eylül 2019 17:30:16 Tarihinde eklenmiştir.

​Başkan Canpolat: Hizmet Bizim Boynumuzun Borcu

Kısas Kültürünü Yaşatma Derneği tarafından düzenlenen Kısas Geleneksel 13’üncü Aşure etkinliği yoğun bir katılımla gerçekleşti. Etkinliklere katılan Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, birlik ve beraberlik mesajı verdi.

​Başkan Canpolat: Hizmet Bizim Boynumuzun Borcu

Şanlıurfa' nın Haliliye İlçesine bağlı Kısas Mahallesi’nde her yıl eylül ayında düzenlenen Kısas Geleneksel 13’üncü Aşure etkinliği bu yılda düzenlenen etkinlikler ve aşure dağıtımı ile gerçekleşti.
Etkinliklerde konuşan Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, “Biz seçim öncesi de hizmete geliyoruz, hadim olmaya geliyoruz demiştik. Bunu göstergesi ve nişanesi olarak da Kısas’ın yaşamış olduğu yollarındaki çamur ile ilgili problemlerini aşmak adına kollarımızı sıvadık. Sloganımızla da olduğu gibi canla başla Kısaslı hemşerilerimizin olduğu gibi Haliliye’nin tüm mahallerinde ve caddelerinde hizmet etmeye devam ettik ve etmeye devam ediyoruz” dedi.




 

BAŞKAN CANPOLAT: BİRLİK OLURSAK AŞAMAYACAĞIMIZ HİÇBİR PROBLEM YOKTUR

Kısas Mahalle muhtarı tarafından takdim edilen plaketin hizmet atağına destek niteliğinde olduğunu belirten Başkan Canpolat şunları söyledi:

“Almış olduğumuz plaket bizlere teşekkür değil, yapacağımız hizmetler için bizler için birer kırbaçlama, ivmelenme, hızlanma adına bizlere burada bu plaketle destek oldunuz. Hizmet bizim boynumuzun borcu. İnşallah biz birlik ve beraberlik olursa ki aşure ile birlikte içindeki katkılarla oradaki manayı temsilen de bizlerin bir ve beraber olmamız bu ülkenin, bu vatanın, bu toprağın insanları olarak devletimize, milletimize, bayrağımıza, toprağımıza hep birlikte sımsıkı sarılarak aşamayacağımız hiçbir konu, hiçbir husus, hiçbir problem yoktur.”

Yapılan etkinlikte Harran Üniversitesi Öğretim üyesi Ali Rıza Öztürkmen, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül sırasıyla birer birer konuşma yaparak herkesin muharrem ayını kutladı.
Etkinliklerde yerel sanatçılar ve halk ozanları seslendirdikleri türkülerle etkinliklere renk kattı. Kısas Semah ekibi de sema gösterisi gerçekleştirdi.

Etkinliklerin ardından yaklaşık 10 bin kişiye kazanlarda kaynayan aşure aşı dağıtıldı.



Editör: Bahar Yüksel
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​Başkan Canpolat: Hizmet Bizim Boynumuzun Borcu
​Başkan Canpolat: Hizmet Bizim Boynumuzun Borcu
Kısas Kültürünü Yaşatma Derneği tarafından düzenlenen Kısas Geleneksel 13’üncü Aşure etkinliği yoğun bir katılımla gerçekleşti. Etkinliklere katılan Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, birlik ve beraberlik mesajı verdi.
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