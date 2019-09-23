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Bu haber 23 Eylül 2019 13:30:08 Tarihinde eklenmiştir.

​MHP Genel Başkanı Bahçeli, Hastaneye Kaldırıldı! MHP'den açıklama geldi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, rutin kontrol için hastaneye gitti. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Bahçeli'nin sağlık durumuyla ilgili, "Şu an dinleniyor, durumu son derece iyi" açıklaması yaptı.

​MHP Genel Başkanı Bahçeli, Hastaneye Kaldırıldı! MHP'den açıklama geldi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin açıklama yapan Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, “Şu anda şuuru açık, konuşabilen bir durumdadır” dedi.



 

Bahçeli Ne İçin Hastaneye Kaldırıldı

Mide bulantısı şikayetiyle hastaneye başvuran MHP lideri Devlet Bahçeli'nin sağlık durumu hakkında konuşan Semih Yalçın, “Bugün sabah saatlerinde Sayın Genel Başkanımız mide bulantısı şikayetiyle hastaneye müracaat etti. Hastaneye intikalinden itibaren kendisinin tetkikleri yapılmaktadır. Bazı sosyal medya alanlarında ifade edildiği gibi beyin kanaması veya kalp hastalığıyla alakalı hiçbir problemi yoktur. Şu anda şuuru açık, konuşabilen bir durumdadır. İstirahat etmektedir.



 

Hastaneden Açıklama: Herhangi Bir Problem Yok

Bu açıklamayı, hastane başhekimliği daha geniş bir şekilde ilerleyen yapacaktır. Genel Başkanımızın durumu son derece iyi ve mükemmel durumdadır. Hastaneye intikalinden itibaren Genel Başkanımız kendisinde. Herhangi bir problem yok. Şu an için istirahat ediyor. Tetkiklerin de çoğu yapıldı. Herhangi bir problem yok” ifadelerini kullandı.


Editör: Bahar Yüksel
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​MHP Genel Başkanı Bahçeli, Hastaneye Kaldırıldı! MHP'den açıklama geldi
​MHP Genel Başkanı Bahçeli, Hastaneye Kaldırıldı! MHP'den açıklama geldi
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, rutin kontrol için hastaneye gitti. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Bahçeli'nin sağlık durumuyla ilgili, "Şu an dinleniyor, durumu son derece iyi" açıklaması yaptı.
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