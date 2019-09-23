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Bu haber 23 Eylül 2019 11:00:27 Tarihinde eklenmiştir.

​Şanlıurfa’ya Düğüne Gelmişlerdi! Feci Kazada 3 Ölü, 5 Yaralı

Sivas’ta meydana gelen trafik kazasında, Şanlıurfa’da katıldıkları düğünden dönen aynı araçta bulunan iki aileden biri bebek 3 kişi öldü, 5 kişi ağır yaralandı.

​Şanlıurfa’ya Düğüne Gelmişlerdi! Feci Kazada 3 Ölü, 5 Yaralı

Edinilen bilgilere göre kaza, sabah saatlerinde, Şarkışla ilçesini Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesine bağlayan yolda meydana geldi. 


 

6 Aylık Bir Bebek ile 2 Kişi Hayatını Kaybetti

16 BLA 93 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç dereye uçtu. İlk belirlemelere göre otomobildeki 6 aylık Umut Emre Umuç ve Hakan Umuç (36) olay yerinde hayatlarını kaybetti. Araçta bulunan; H.D. (34), S.E.D. (3) , Yusuf Kenan Umuç (7), Y.S.U. (9), A.U. (32) ve ismi tespit edilemeyen bir kişi ağır yaralandı. Yaralılar Sivas'taki hastanelere kaldırılırken, Yusuf Kenan Umuç da tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.





 

Şanlıurfa'da Düğünden Dönüyorlardı

Diğer yaralıların hayati tehlikelerinin sürdüğü belirtildi. Kazazedelerden yetişkinlerin Kars’ın Sarıkamış ilçesinde sağlık çalışanı oldukları ve Şanlıurfa’da katıldıkları bir düğünün dönüş yolunda oldukları ileri sürüldü. Kazara yerinde çevreye saçılan düğün fotoğrafları dikkat çekti. Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.









Editör: Bahar Yüksel
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