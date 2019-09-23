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Bu haber 23 Eylül 2019 09:00:13 Tarihinde eklenmiştir.

​Şanlıurfa’ya Gece Saatlerinde Askeri Araç Sevkiyatı Yapıldı

Sınırın sıfır noktasındaki Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine askeri araç sevkiyatı yapıldı.

​Şanlıurfa’ya Gece Saatlerinde Askeri Araç Sevkiyatı Yapıldı

-​Şanlıurfa’ya Gece Saatlerinde Askeri Araç Sevkiyatı Yapıldı


 

Askeri Araçlar Akçakale’ye Getirildi

Şanlıurfa 20. Zırhlı Tugay Komutanlığından çıkan askeri araçlar, Akçakale ilçesindeki 3. Hudut Alay Komutanlığına geldi.



 

Araçlar Güvenlik Önlemleri İle Getirldi

Fırat’ın doğusuna yönelik yapılması muhtemel sınır ötesi terör operasyonu öncesi Şanlıurfa 20. Zırhlı Tugay Komutanlığından çıkan 15 araçlık askeri konvoy gece saat 23.00'da Akçakale ilçesine ulaştı. Askeri araçların ilçeye gelişi geniş güvenlik önlemleri içerisinde oldu. Araçlar 3. Hudut Alay komutanlığına alındı.




Editör: Bahar Yüksel
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