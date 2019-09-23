-Şanlıurfa’ya Gece Saatlerinde Askeri Araç Sevkiyatı Yapıldı
Askeri Araçlar Akçakale’ye GetirildiŞanlıurfa 20. Zırhlı Tugay Komutanlığından çıkan askeri araçlar, Akçakale ilçesindeki 3. Hudut Alay Komutanlığına geldi.
Araçlar Güvenlik Önlemleri İle GetirldiFırat’ın doğusuna yönelik yapılması muhtemel sınır ötesi terör operasyonu öncesi Şanlıurfa 20. Zırhlı Tugay Komutanlığından çıkan 15 araçlık askeri konvoy gece saat 23.00'da Akçakale ilçesine ulaştı. Askeri araçların ilçeye gelişi geniş güvenlik önlemleri içerisinde oldu. Araçlar 3. Hudut Alay komutanlığına alındı.
Editör: Bahar Yüksel
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