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Bu haber 23 Eylül 2019 13:00:18 Tarihinde eklenmiştir.

​Sandalye Kavgası Cinayetle Bitti

düğün sonrası sandalyelerin toplanması sırasında çıkan kavgada, 23 yaşındaki genç bıçaklanarak hayatını kaybetti.

​Sandalye Kavgası Cinayetle Bitti

Edinilen bilgilere göre, Balıkesir'in Manyas ilçesi Haydar Mahallesi'nde düğün sonrası Mehmet Erkan Akbaş (23) sandalyeleri toplamaya başladı. 



 

Göğsüne Aldığı Bıçak Darbesi ile Hayatını Kaybetti

Sandalyede oturan gençlere kalkması için seslendiği esnada, gençler kendilerine hakaret ettiği gerekçesi ile Akbaş ile münakaşaya başladı. Münakaşanın kızışması üzerine Mehmet Tahsin M. (19), Mahmut Yasin M. (17), Tolunay K. (19), Emrah P. (20) ve Onur K. (20), Akbaş'ın üzerine yürüdü. Kavga sırasında Akbaş, göğüs bölgesine aldığı bıçak darbesiyle yer yığıldı. Manyas Devlet Hastanesine kaldırılan Akbaş, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



 

Uzman Çavuşluk Sınavına Çağırılmıştı

Mehmet Erkan Akbaş'ın (23) uzman çavuşluk sınavını kazandığı ve çağrı beklediği belirtilirken, suç aleti bıçak ise yol kenarına atılmış halde bulundu. Olaya karışan Mehmet Tahsin M., Mahmut Yasin M., Tolunay K., Emrah P. ve Onur K., Manyas İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından gözaltına alındı.





Editör: Bahar Yüksel
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