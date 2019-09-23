Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Advert
Bu haber 23 Eylül 2019 10:00:04 Tarihinde eklenmiştir.

​Bir Hakimin Tatlıtuğ ile Fotoğraf Çekti! HSK İnceleme Başlattı

Hakimler Savcılar Kurulu (HSK) Başkanvekili ve 2. Daire Başkanı Mehmet Yılmaz, Tatlıtuğ ile bir hakimin fotoğraf çektirip paylaşması konusunda inceleme başlatıldığını duyurdu. Kıvanç Tatlıtuğ olayların ardından, sosyal medya hesabından fotoğraf için açıklama yaptı.

​Bir Hakimin Tatlıtuğ ile Fotoğraf Çekti! HSK İnceleme Başlattı

HSK Başkanvekili ve 2. Daire Başkanı Yılmaz, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Tatlıtuğ ile bir hakimin fotoğraf çektirip paylaşması konusunda inceleme başlatıldığını duyurdu. 


 

HSK İnceleme Başlattı

Yılmaz paylaşımında, “Bir hakim ile film yıldızının duruşma salonunda birlikte çektirdikleri fotoğrafın sosyal medyada yayımlanması akabinde HSK re'sen inceleme başlatmış olup, Pazartesi itibariyle konu hakkında kamuoyu ayrıntılı olarak ayrıca bilgilendirilecektir. Saygı ile duyurulur” ifadelerini kullandı.



 

Ünlü oyuncu açıklama yaptı

Kıvanç Tatlıtuğ ise olayların ardından kişisel sosyal medya hesabından ''Fotoğraftaki hakim, benim davama bakan hakim değildir. Kamuoyunu bilgilendşrmek isterim'' dedi.




Editör: Bahar Yüksel
Etiketler
Yorum Yap
Magazin
​Bir Hakimin Tatlıtuğ ile Fotoğraf Çekti! HSK İnceleme Başlattı
​Bir Hakimin Tatlıtuğ ile Fotoğraf Çekti! HSK İnceleme Başlattı
Hakimler Savcılar Kurulu (HSK) Başkanvekili ve 2. Daire Başkanı Mehmet Yılmaz, Tatlıtuğ ile bir hakimin fotoğraf çektirip paylaşması konusunda inceleme başlatıldığını duyurdu. Kıvanç Tatlıtuğ olayların ardından, sosyal medya hesabından fotoğraf için açıklama yaptı.
Cinsiyet Değiştiren Ünlü Sanatçı Hayatını Kaybetti
Cinsiyet Değiştiren Ünlü Sanatçı Hayatını Kaybetti
Arabesk ve fantezi türde seslendirdiği şarkılarla bilinen 56 yaşındaki Devran Çağlar vasiyeti üzerine Muğla’nın Marmaris ilçesi İçmeler Mahallesindeki Yeni mezarlıkta toprağa verildi.
​Diva Sinirlendi! Aptal Bunlar
​Diva Sinirlendi! Aptal Bunlar
Türk Sanat Müziği'nin Diva'sı Bülent Ersoy, Kurban Bayramı'nın ilk gününde bir otelde sahne aldı. Sahneye çıkarken müziği giren orkestraya çıldıran Ersoy, "Canlı diye playback çalıyorsunuz onu da beceremiyorsunuz. Aptal bunlar” diyerek açtı ağzını yumdu gözünü.
​Demet Akalın’dan Yeni Evli Çifte: Karını Buraya Mı Getirdin?
​Demet Akalın’dan Yeni Evli Çifte: Karını Buraya Mı Getirdin?
Ünlü sanatçı Demet Akalın'ın, Bodrum konserini izlemeye gelen yeni evli çifte söylediği sözler çifti kahkahaya boğdu. Akalın, “Allah cezanı verecek alem size gülecek. Kadını balayına Demet Akalın konserine mi getirdin” diyerek yeni evli çifti eğlence mekanında ikramlara boğdu.
​Escobar bile bu kadar ceza almadı deyip ağladı! Ünlü İsme Uyuşturucudan 7 Yıl Hapis
​Escobar bile bu kadar ceza almadı deyip ağladı! Ünlü İsme Uyuşturucudan 7 Yıl Hapis
Bir süredir Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını özendirme suçundan yargılanan sosyal medya fenomeni ve yazar 'PuCCa' lakaplı Selen Pınar Işık, 7 sene hapis cezası aldığını duyurdu. Mahkeme, cezayı iyi halden 5 yıl 10 aya düşürdü.
​Ünlü Şovmen Mehmet Ali Erbil Taburcu Oldu
​Ünlü Şovmen Mehmet Ali Erbil Taburcu Oldu
Evinin banyosunda düşerek yaralanan ve 235 gündür hastanede tedavi gören ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, taburcu oldu. Hastane çıkışında kendisine pasta getiren ve mumları üfleten basın mensuplarına espriler yapan Erbil, “Hiçbir şekilde yürüyebileceğime inanmıyordum. Benim için dünya sanki yeniden keşfedilmiş gibi oldu. Onun için Allah’a dua ettim ve ‘bana sol elimi bahşet’ dedim ve ilk sol elim hareket etti” dedi.
Enis Foforoğlu'nun Cenazesinde Hamdi Alkan İle Eşinin Tartışılan Fotoğrafı
Enis Foforoğlu'nun Cenazesinde Hamdi Alkan İle Eşinin Tartışılan Fotoğrafı
Enis Foforoğlu'nun cenazesinde Hamdi Alkan ile eşinin tartışılan fotoğrafı Hamdi Alkan tabuta sarılan eşinin fotoğrafını çekti
​Ünlü Oyuncu Saldırıya Uğradı
​Ünlü Oyuncu Saldırıya Uğradı
Oyuncu Halit Ergenç, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla trafikte 2 kişinin saldırısına uğradığını açıkladı. Ergenç, konuyla ilgili gerekli makamlara başvurduğunu belirtti.
​Banu Alkan, Politikaya Atılıyor! Kültür ve Turizm Bakanı Olacakmış
​Banu Alkan, Politikaya Atılıyor! Kültür ve Turizm Bakanı Olacakmış
Bir TV programına katılan Banu Alkan, yaptığı açıklama ile Türkiye gündemine oturdu. Alkan yaptığı açıklamada, "Artık politikaya atılacağım. Kültür ve Turizm bakanı olmak istiyorum" ifadelerini kullandı.
Banu Alkan, Yakımın Mazotunu Alamadığım Zamanlar Oldu
Banu Alkan, Yakımın Mazotunu Alamadığım Zamanlar Oldu
​'Afrodit' lakaplı Banu Alkan, katıldığı programda,"Yalımın mazotunu alamadığım günler oldu" dedi. "Ben Türkiye'nin en namuslu kadınıyım" ifadelerini kullanan Alkan’ın katıldığı program sosyal medyada en çok paylaşılanlar arasında yer aldı.
​İlyas Salman Öldü Mü? İşte Gerçekler
​İlyas Salman Öldü Mü? İşte Gerçekler
Yeşilçamın efsane komedi oyuncusu İlyas Salman hayatını kaybetti iddiaları sosyal medyada gündeme oturdu.
O Ünlüler Hakkında Açılan Davada Karar Verildi! 10 Yıl Hapis
O Ünlüler Hakkında Açılan Davada Karar Verildi! 10 Yıl Hapis
İstinaf Mahkemesi, yerel mahkemenin kararını kaldırarak oyuncular Çağatay Ulusoy, Gizem Karaca ve şarkıcı Cenk Eren’in de aralarında bulunduğu 13 sanık hakkında “uyuşturucu madde kullanma” suçundan 10’ar ay hapis cezası verdi. Daire, sanıkların hapis cezalarını 5 yıl süreyle erteledi. Duruşmada savunma yapan şarkıcı Cenk Eren, “Konumum itibariyle Tarlabaşı’ndan uyuşturucu almam mümkün değildir” dedi.
​Gelirin En Düşük Olduğu İl Şanlıurfa!
​Gelirin En Düşük Olduğu İl Şanlıurfa!
​Şanlıurfa’ya Düğüne Gelmişlerdi! Feci Kazada 3 Ölü, 5 Yaralı
​Şanlıurfa’ya Düğüne Gelmişlerdi! Feci Kazada 3 Ölü, 5 Yaralı
​Bir Hakimin Tatlıtuğ ile Fotoğraf Çekti! HSK İnceleme Başlattı
​Bir Hakimin Tatlıtuğ ile Fotoğraf Çekti! HSK İnceleme Başlattı
​Şanlıurfa’ya Gece Saatlerinde Askeri Araç Sevkiyatı Yapıldı
​Şanlıurfa’ya Gece Saatlerinde Askeri Araç Sevkiyatı Yapıldı
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

﻿