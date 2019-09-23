​Bir Hakimin Tatlıtuğ ile Fotoğraf Çekti! HSK İnceleme Başlattı

HSK Başkanvekili ve 2. Daire Başkanı Yılmaz, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Tatlıtuğ ile bir hakimin fotoğraf çektirip paylaşması konusunda inceleme başlatıldığını duyurdu.
HSK İnceleme BaşlattıYılmaz paylaşımında, “Bir hakim ile film yıldızının duruşma salonunda birlikte çektirdikleri fotoğrafın sosyal medyada yayımlanması akabinde HSK re'sen inceleme başlatmış olup, Pazartesi itibariyle konu hakkında kamuoyu ayrıntılı olarak ayrıca bilgilendirilecektir. Saygı ile duyurulur” ifadelerini kullandı.
Ünlü oyuncu açıklama yaptıKıvanç Tatlıtuğ ise olayların ardından kişisel sosyal medya hesabından ''Fotoğraftaki hakim, benim davama bakan hakim değildir. Kamuoyunu bilgilendşrmek isterim'' dedi.
Editör: Bahar Yüksel
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