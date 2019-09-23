Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Advert
Bu haber 23 Eylül 2019 08:04:07 Tarihinde eklenmiştir.

Kardeşlerin Çöp Kavgası Cinayetle Bitti

Bahçe kenarına döküldüğü iddia edilen çöp yüzünden iki kardeş arasında çıkan kavgada bir kişi hayatını kaybetti.

Kardeşlerin Çöp Kavgası Cinayetle Bitti

Olay, Samsun’un Tekkeköy ilçesine bağlı Yaylageriş Mahallesi'nde meydana geldi. 


 

Bahçe Kenarına Dökülen Çöp Cinayete Sebep Oldu

Edinilen bilgiye göre, Bekir Ö. (63) ile kardeşi Mustafa Ö. arasında bahçe kenarına döküldüğü iddia edilen çöp yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine olaya Mustafa Ö.'nün eşi Hava Ö., kızları Seda Ö., Ebru Ö. ve Semanur Ö. de karıştı. Bu sırada bıçaklı saldırıya uğrayan 5 çocuk babası Bekir Ö. ağır yaralandı. Özel bir hastaneye kaldırılan Bekir Ö., yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili Mustafa Ö., eşi ve 3 kızı jandarma tarafından gözaltına alındı. Kızlardan birinin amcasını bıçaklayarak öldürdüğü iddia edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.




Editör: Bahar Yüksel

Etiketler
Yorum Yap
Asayiş
Kardeşlerin Çöp Kavgası Cinayetle Bitti
Kardeşlerin Çöp Kavgası Cinayetle Bitti
Bahçe kenarına döküldüğü iddia edilen çöp yüzünden iki kardeş arasında çıkan kavgada bir kişi hayatını kaybetti.
​Suriyelileri Yakalım, Yıkalım, Öldürelim Diyen 20 Şahıs Gözaltına Alındı
​Suriyelileri Yakalım, Yıkalım, Öldürelim Diyen 20 Şahıs Gözaltına Alındı
Bir çocuğun taciz edilmesini bahane ederek sosyal medyadan örgütlenip yabancı uyruklu şahısların iş yerleri ve evlerine saldırıp yağmaladığı ileri sürülen 20 kişi adliyeye sevk edildi.
Gaziantep’te Sevdiği Kızı Kaçıran Şahsı Barışmaya Çağırıp İnfaz Ettiler
Gaziantep’te Sevdiği Kızı Kaçıran Şahsı Barışmaya Çağırıp İnfaz Ettiler
Gaziantep'te sevdiği kızı kaçıran genç, barışma bahanesiyle çağıran kızın yakınları tarafından 15 bıçak darbesi ile öldürüldü.
Polisler Saymakta Zorlandı! Liderin Aylık Geliri Dudak Uçuklattı
Polisler Saymakta Zorlandı! Liderin Aylık Geliri Dudak Uçuklattı
Adana merkezli 3 ilde yapılan ve 40 zanlının gözaltına alındığı yasa dışı bahis şebekesinin liderinin aylık gelirinin 8 milyon lira olduğu ileri sürüldü. Polisin bir evden ele geçirdiği 500 bin lirayı saya saya bitiremediği görüntüleri de ortaya çıktı.
​İnternetten tatil aldı, hayatının şokunu yaşadı
​İnternetten tatil aldı, hayatının şokunu yaşadı
Bodrum’da lüks bir otelin görsellerini kullanıp sahte internet sayfası açan dolandırıcılar, internet üzerinden tatil satın alan bir aileyi dolandırdı. İstanbul'dan yola çıkarak Bodrum'da bulunan otele giden aile, otel resepsiyonu tarafından “rezervasyonunuz bulunmamaktadır” cevabını alınca hayatının şokunu yaşadı. İnternet sayfası ise hala aktif olarak mağdurlarını ararken, verilen irtibat numaralarından kimseye ulaşılamıyor.
​91 Yaşındaki Kadını Kolundaki Altınlar İçin Demir Çubukla Dövüp Yoğun Bakımlık Etti
​91 Yaşındaki Kadını Kolundaki Altınlar İçin Demir Çubukla Dövüp Yoğun Bakımlık Etti
4 gün önce tavuklarına yem vermek isterken depoda kafasına kesici demirle vurulup, kolundaki bilezik, parmağındaki yüzük gasp edilen 91 yaşındaki kadın yoğun bakım ünitesinde yaşam mücadelesi veriyor. Aile, yaşlı kadına saldıran ve eşkali belirlenen şüphelinin yakalanmasını bekliyor.
​Eski Karısını Pompolı Tüfekle Vuracaktı! Balkonları Karıştırınca Başkasını Vurdu
​Eski Karısını Pompolı Tüfekle Vuracaktı! Balkonları Karıştırınca Başkasını Vurdu
Bir kişi, karısının oturduğu evi ve balkonu karıştırınca yanlışlıkla başka bir kadını pompalı tüfekle vurarak yaraladı. Olay sonrası kaçan şahıs yakalanırken, yanlışlıkla vurulan kadın ise kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.
​Eve niye alkollü ve geç geliyorsun diyen kardeşini tüfekle vurdu
​Eve niye alkollü ve geç geliyorsun diyen kardeşini tüfekle vurdu
Alkollü olarak eve gelen şahıs, kendisini ‘niçin alkollü ve geç geliyorsun’ diyerek uyaran kardeşini tüfekle baldırından vurdu. Olayın ardından şahıs gözaltına alınırken, ağabeyinin vurduğu kardeşi ise hastanede tedavi altına alındı.
Ankara Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanı, Şanlıurfa Standını Ziyaret Etti
Ankara Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanı, Şanlıurfa Standını Ziyaret Etti
Tescilli coğrafi ürünlerin sergilendiği 2.Uluslararası Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi Şanlıurfa standının konuğu Ankara Valisi Vasip Şahin ve Analara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş oldu.
​Kredi Borcu Yüzünden Ailesini Katletti
​Kredi Borcu Yüzünden Ailesini Katletti
Üvey babasını, annesini ve kardeşlerini öldürdükten sonra Kocaeli’de yakalanan şüphelinin ilk ifadesinde kredi borcu nedeniyle çıkan tartışma sonucu ailesini katlettiğini söylediği öğrenildi.
Şanlıurfa'da Seyir Halindeki Motosiklet Alev Aldı
Şanlıurfa'da Seyir Halindeki Motosiklet Alev Aldı
Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde seyir halindeki motosiklet alev alarak yandı.
Şanlıurfa'da 12 Ton Pamuk Küle Döndü
Şanlıurfa'da 12 Ton Pamuk Küle Döndü
Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde istif halinde bulunan 12 ton pamuk çıkan yangında küle döndü.
​Gelirin En Düşük Olduğu İl Şanlıurfa!
​Gelirin En Düşük Olduğu İl Şanlıurfa!
​Şanlıurfa’ya Düğüne Gelmişlerdi! Feci Kazada 3 Ölü, 5 Yaralı
​Şanlıurfa’ya Düğüne Gelmişlerdi! Feci Kazada 3 Ölü, 5 Yaralı
​Bir Hakimin Tatlıtuğ ile Fotoğraf Çekti! HSK İnceleme Başlattı
​Bir Hakimin Tatlıtuğ ile Fotoğraf Çekti! HSK İnceleme Başlattı
​Şanlıurfa’ya Gece Saatlerinde Askeri Araç Sevkiyatı Yapıldı
​Şanlıurfa’ya Gece Saatlerinde Askeri Araç Sevkiyatı Yapıldı
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

﻿