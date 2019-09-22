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Bu haber 22 Eylül 2019 23:58:40 Tarihinde eklenmiştir.

​Bir Saat Önce Aldığı Otomobili Yolda Küle Döndü

1 saat önce aldığı otomobille yola çıkan şahsın aracı, seyir halinde iken yanarak kullanılamaz hale geldi.

​Bir Saat Önce Aldığı Otomobili Yolda Küle Döndü

- Bir Saat Önce Aldığı Otomobili Yolda Küle Döndü



 

Seyir Halinde Yanan Araç Kullanılamaz Hale Geldi

Edinilen bilgiye göre, Denizhan Güney yönetimindeki 33 DOH 06 plakalı otomobil, Pozantı-Tarsus-Mersin otoyolu Gülek Boğazı istikametine seyir halindeyken belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı. Alevleri fark eden sürücü, aracından inerek itfaiye ekiplerini aradı. Yangın, ihbar üzerine olay yerine giden itfaiye ekiplerince söndürülürken araç kullanılamaz hale geldi.



 

1 Saat Önce İkinci El Olarak Almış

Sürücünün, itfaiye ekiplerine otomobili bir saat önce ikinci el olarak satın aldığını söylediği öğrenildi.





Editör: Bahar Yüksel
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​Bir Saat Önce Aldığı Otomobili Yolda Küle Döndü
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