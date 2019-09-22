Suriyelileri Yakalım, Yıkalım, Öldürelim Diyen 20 Şahıs Gözaltına Alındı

Mala Veren Şahıslara Yönelik Operasyon Başlatıldı

Edinilen bilgiye göre, olaylar 19 Eylül Perşembe günü Adana’nı Seyhan ilçesine bağlı Dumlupınar, Gülpınar ve Mirzaçelebi mahallerinde meydana geldi.İddiaya göre 11 yaşındaki bir erkek çocuğuna taciz ihbarı üzerine polis ekipleri Dumlupınar Mahallesi'ne gitti. Bu sırada vatandaşlar tacizi gerçekleştiren şahsın Suriyeli olduğunu ileri sürüp bu şahıslara saldırdı. Ayrıca sosyal medya üzerinden de "3 Suriyeli şahsın çocuklara tecavüz ettiği" yalanı yazılarak, "Suriyeli şahısları yakalım, yıkalım, öldürelim, iş yerlerini yakalım" ifadeleri ile insanlar mahalleye çağrıldı. Bunun üzerine çok sayıda kişi yabancı uyruklu şahısların olduğu yerlere gelerek, iş yeri ve evlerine zarar verdi. Daha sonra polis bu şahısları biber gazı ve tazyikli su ile dağıttı.Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Gasp Büro Amirliği, mala zarar veren şahıslara yönelik operasyon başlattı. Sosyal medyadaki görüntülerden ve güvenlik kameralarından mala zarar verdiği tespit edilen 20 zanlı gözaltına alındı. Zanlılar, sorgulandıktan sonra bugün adliyeye sevk edildi.Editör: Bahar Yüksel