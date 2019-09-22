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Bu haber 22 Eylül 2019 21:00:08 Tarihinde eklenmiştir.

​Hamile Kadına Dehşeti Yaşatan İki Kardeşin Dükkanlarının Tabelaları Değişti

Pendik’de hamile kadına trafikte dehşeti yaşatan iki kardeşin sahip olduğu baklava şirketinin tabelaları değişti.

​Hamile Kadına Dehşeti Yaşatan İki Kardeşin Dükkanlarının Tabelaları Değişti

-​Hamile Kadına Dehşeti Yaşatan İki Kardeşin Dükkanlarının Tabelaları Değişti



 

Seyidoğlu, Seydioğlu’na Dava Açtı

Pendik'te 6 Temmuz günü trafikte hamile kadına dehşet yaşatan iki kardeşin sahibi olduğu baklava şirketine Seyidoğlu Baklavalarının açtığı davada mahkeme, Seydioğlu'nun her türlü yayın, tanıtım malzemesi, mal, ürün, ambalaj, tabela, afiş, broşür, reklam, ilan ve internet üzerinden tanıtım kullanımlarının tedbiren önlenmesine hükmetmişti. 



 

Seydioğlu Baklava Yazılı Tabelalar Söküldü

Ayrıca Seydioğlu Baklavanın tabelalarının tedbiren sökülmesine de karar verilmişti. Tabelaların sökülmesinin ardından iki kardeşin sahip olduğu iş yerlerine ‘Hasan&Hüseyin Seydioğlu Baklava' yazılı yeni tabelalar asıldı. Asılan tabelalar ise kameralarca kaydedildi.





Editör: Bahar Yüksel
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​Hamile Kadına Dehşeti Yaşatan İki Kardeşin Dükkanlarının Tabelaları Değişti
​Hamile Kadına Dehşeti Yaşatan İki Kardeşin Dükkanlarının Tabelaları Değişti
Pendik’de hamile kadına trafikte dehşeti yaşatan iki kardeşin sahip olduğu baklava şirketinin tabelaları değişti.
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