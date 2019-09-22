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Bu haber 22 Eylül 2019 19:00:27 Tarihinde eklenmiştir.

​ABD'de Erdoğan'a Sevgi Seli

Birleşmiş Milletler 74. Genel Kurul Çalışmaları'na katılmak için New York'a gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a coşkulu karşılama.

​ABD'de Erdoğan'a Sevgi Seli



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, JFK Uluslararası Havalimanına iniş yaptıktan sonra New York'ta kalacağı otele gelişinde görmek isteyen Türk vatandaşları tarafından şarkılar ve marşlar eşliğinde sevgi gösterileriyle karşılandı.

Birleşmiş Milletler 74. Genel Kurul Çalışmaları'na katılmak üzere New York'a gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konaklayacağı oteline geçti.



 

Erdoğan'a Coşkulu karşılama

ABD'nin farklı noktalarından Erdoğan'ı görmek için New York'ta bir araya gelen yüzlerce vatandaş şarkılar ve marşlar eşliğinde Cumhurbaşkanı'nı bekledi.




 

Gurbetçilerden Erdoğan'a sevgi seli

Otel önünde sabahın erken saatlerinden itibaren beklemeye başlayan coşkulu kalabalığın Erdoğan'ın otele gelişi ile büyük bir sevgi gösterileri ve tezahüratlarla karşıladı.

ABD polisinin geniş güvenlik önlemleri altında otele gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, halkı selamlamak için kalabalığın olduğu noktaya yönelerek vatandaşlarla kısa sohbet ettikten sonra kalacağı oteline giriş yaptı.
New York'ta Birleşmiş Milletler görüşmelerine katılacak olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan ve bazı Bakanların yanı sıra çok sayıda AK Parti Milletvekili ve Bürokratlar da eşlik ediyor.




Editör: Bahar Yüksel
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Dünya
​ABD'de Erdoğan'a Sevgi Seli
​ABD'de Erdoğan'a Sevgi Seli
Birleşmiş Milletler 74. Genel Kurul Çalışmaları'na katılmak için New York'a gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a coşkulu karşılama.
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