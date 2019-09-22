​Urfalı Peyda’nın Yaşamı Altın Koza’da Sunulacak

Urfalı Peyda’nın Yaşamı Belgeselle Anlatılacak

Yeniçağ gazetesi yazarı Mehmet Faraç'ın yönettiği Abdo Bey adlı belgeselin gösterimi ilk kez Adana Altın Koza Film Festivali'nde gerçekleşecek. Belgeselin ilk gösterdimi 24 Eylül saat 12.00'de, Adana Arıplex sinemasında yapılacak.Belgesel 1919 Şanlıurfa doğumlu olan Hüseyin Peyda’nın 100.doğum yılına adandı…Belgesel, yaşamını ve kazancını Yeşilçam uğruna harcayan ve bu sırada da kendine özgü Doğu melodramlarıyla, kendi sinemasını da yaratan bir oyuncu olan Hüseyin Peyda’nın yaşamını anlatıyor.Editör: Bahar Yüksel