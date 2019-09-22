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Bu haber 22 Eylül 2019 18:00:37 Tarihinde eklenmiştir.

​Urfalı Peyda’nın Yaşamı Altın Koza’da Sunulacak

Yeniçağ gazetesi yazarı Mehmet Faraç'ın yönetmenliğini yaptığı, Türk sinemasının önemli bir ismi Urfalı Hüseyin Peyda'nın yaşamını ve sanatını konu alan Abdo Bey adlı belgesel 24 Eylül'de Adana Altın Koza Film Festivali’nde gösterime girecek.

​Urfalı Peyda’nın Yaşamı Altın Koza’da Sunulacak

Yeniçağ gazetesi yazarı Mehmet Faraç'ın yönettiği Abdo Bey adlı belgeselin gösterimi ilk kez Adana Altın Koza Film Festivali'nde gerçekleşecek. Belgeselin ilk gösterdimi 24 Eylül saat 12.00'de, Adana Arıplex sinemasında yapılacak.



 

Urfalı Peyda’nın Yaşamı Belgeselle Anlatılacak

Belgesel 1919 Şanlıurfa doğumlu olan Hüseyin Peyda’nın 100.doğum yılına adandı…
Belgesel, yaşamını ve kazancını Yeşilçam uğruna harcayan ve bu sırada da kendine özgü Doğu melodramlarıyla, kendi sinemasını da yaratan bir oyuncu olan Hüseyin Peyda’nın yaşamını anlatıyor.







Editör: Bahar Yüksel
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​Urfalı Peyda’nın Yaşamı Altın Koza’da Sunulacak
​Urfalı Peyda’nın Yaşamı Altın Koza’da Sunulacak
Yeniçağ gazetesi yazarı Mehmet Faraç'ın yönetmenliğini yaptığı, Türk sinemasının önemli bir ismi Urfalı Hüseyin Peyda'nın yaşamını ve sanatını konu alan Abdo Bey adlı belgesel 24 Eylül'de Adana Altın Koza Film Festivali’nde gösterime girecek.
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