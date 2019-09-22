​O Haberimize Halfeti Ak Parti’den Cevap Geldi

İlçe Başkanı: İftira ve Hakarette Bulunanlara Karşı Yasal Yollara Müracaat Edeceğim

Geçtiğimiz günlerde Recep Akyol tarafından Halfeti’de faaliyet gösteren Fırat Yüzer Restoran ve Kasr-ı Canan isimli duba restoran ve otelin belediye tarafından kapatılmaya çalışıldığı, kapatılması için de Halfeti Ak Parti İlçe Başkanı Av. Canan Onur Seyyar’ın da yardımları ile bu istedilerini gerçekleştirebilirler denilmişti.Bu iddialara Halfeti Ak Parti İlçe Başkanı Av. Canan Onur Seyyar’ından cevap geldi. İlçe Başkanı Canan Onur Seyyar konu ile ilgili şu açıklamalarda bulundu;“Kamuoyuna duyuru: Recep Akyol isimli şahsın günlerdir sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarda ki otelle herhangi bir ilgim veya alakam yoktur. Sahibi adliyeden emekli arzuhalcilik yapan Hüseyin Akçay'dır. Öğrendiğim kadarıyla şahış burayı kiralamış, kira süresi dolmuş, otel sahibi tahliye davası açmış. Şimdi RA mahkemeleri etki altında bırakmak için ilçe başkanlığı sıfatını kullanıyor. Tekrar ediyorum benim bu otelle uzaktan yakından ilgim yoktur. Hakkımda iftira ve hakarette bulunan kişilere karşı Gerekli yasal yollara müracaat edeceğim.”Konuyla ilgili bir önceki haber için aşağıdaki başlığı tıklayınız!Editör: Bahar Yüksel