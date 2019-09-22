Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Advert
Bu haber 22 Eylül 2019 16:00:33 Tarihinde eklenmiştir.

​Balıklıgöl’de Serin Hava Yoğunluğu

Şanlıurfa’da hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte tarihi mekanlardan biri olan Balıklıgöl’de ziyaretçi yoğunluğu yaşandı.

​Balıklıgöl’de Serin Hava Yoğunluğu

- Balıklıgöl’de serin hava yoğunluğu
- Havalar serinleyince vatandaşlar Balıklıgöl’e akın etti


 

Şanlıurfa’da Hava Sıcaklığı 30 Dereceye Düştü

Türkiye’nin en sıcak illerinin başında gelen Şanlıurfa’da hava sıcaklığı 30 derecenin altına düştü. Hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte yerli ve yabancı turistler soluğu Balıklıgöl’de aldı. Aileleriyle birlikte Balıklıgöl’e gelen vatandaşlar, serin havanın tadını çıkarttı.




 

Beklenenden daha serin

İl dışından Şanlıurfa’ya gelen vatandaşlar, daha sıcak bir hava beklediklerini fakat beklediklerinden daha serin bir hava ile karşılaştıklarını belirtti.

Şanlıurfa'nın şu anda oldukça serin olduğunu söyleyen Sinan Karataş, "Dün hava bugüne göre daha sıcaktı. İnsanların hafta sonu çocuklarıyla geze bileceği güzel bir mekan” dedi.

Bir başka vatandaş ise "Havalar baya serin normalde sıcak olarak biliyorduk ama şu an baya serin, herkesi bekleriz. Yani yazın sonları Şanlıurfa’nın gezilecek günleri diye düşünüyorum” şeklinde konuştu.




Ediitör: Bahar Yüksel
Etiketler
Yorum Yap
Ö-HABER
​Balıklıgöl’de Serin Hava Yoğunluğu
​Balıklıgöl’de Serin Hava Yoğunluğu
Şanlıurfa’da hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte tarihi mekanlardan biri olan Balıklıgöl’de ziyaretçi yoğunluğu yaşandı.
​O Haberimize Halfeti Ak Parti’den Cevap Geldi
​O Haberimize Halfeti Ak Parti’den Cevap Geldi
​Halfeti’de faaliyet gösteren Fırat Yüzer Restoran ve Kasr-ı Canan isimli duba restoran ve otelin belediye tarafından kapatılmaya çalışıldığı iddia edildi. O İddialara Halfeti Ak Parti İlçe Başkanı Av. Canan Onur Seyyar’dan cevap geldi.
​Teröristler Şanlıurfa Sınır Boyunu Ateşe Verdi
​Teröristler Şanlıurfa Sınır Boyunu Ateşe Verdi
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısındaki Telabyad'da terör örgütü YPG/PKK sınırı boydan boya ateşe verdi.
Şanlıurfa ve Gaziantep Arasında Fıstık Krizi
Şanlıurfa ve Gaziantep Arasında Fıstık Krizi
Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül: “Türkiye’de en çok fıstık Şanlıurfa’da üretiliyor”
​Şanlıurfa’da Fatma Koç Camisi 4-6 Yaş Kuran Kursu Dualarla Açıldı
​Şanlıurfa’da Fatma Koç Camisi 4-6 Yaş Kuran Kursu Dualarla Açıldı
​Şanlıurfa’da Fatma Koç Camisi 4-6 Yaş Kuran Kursu Dualarla Açıldı
28 Şubat Darbesinin Mimarları Bodrum'da Lüks Villalarında Yaşıyor
28 Şubat Darbesinin Mimarları Bodrum'da Lüks Villalarında Yaşıyor
Denetimli Serbestlik Yasası'ndan yararlanan emekli paşaların nerede ve nasıl imza attıkları bilinmiyor
​Şanlıurfa’da açık alandaki etkinlikler 15 gün boyunca yasaklandı
​Şanlıurfa’da açık alandaki etkinlikler 15 gün boyunca yasaklandı
Şanlıurfa’da valilik, 15 gün boyunca açık alanda uygun görülenler dışında her türlü etkinliğin yasaklandığını açıkladı.
Şanlıurfa'da Gaziler Yemekte Buluştu
Şanlıurfa'da Gaziler Yemekte Buluştu
Şanlıurfa’da 19 Eylül Gaziler Günü münasebetiyle şehit aileleri, gaziler ile gazi aileleriyle yemekte bir araya geldi.
Şanlıurfa Ak Parti Meclis Üyesi Adayı İstifa Etti
Şanlıurfa Ak Parti Meclis Üyesi Adayı İstifa Etti
Şanlıurfa Balıkçılar Dernek Başkanı Mustafa Hakkı Helvacı Ak Parti üyeliğinden istifa ettiğini duyurdu.
​Kuveyt Büyükelçisi Zawawi’den Şanlıurfalılara Teşekkür
​Kuveyt Büyükelçisi Zawawi’den Şanlıurfalılara Teşekkür
Suriyeli ihtiyaç sahiplerine yönelik faaliyetleri incelemek üzere bu yıl ikinci kez Şanlıurfa’ya gelen Büyükelçi GhassanYousefAbdulbari Al Zawawi, Şanlıurfa Valiliği’ni ziyaret etti.
​Milletvekili Özşavlı'dan Hilvan'a Destek Sözü
​Milletvekili Özşavlı'dan Hilvan'a Destek Sözü
Ak Parti Şanlıurfa Milletvekili Doç. Dr. Halil Özşavlı, bulunduğu bazı temaslar kapsamında Hilvan Kaymakamlığı, Ak Parti İlçe Başkanlığı ve Hilvan Belediyesi'ni ziyaret ederek istişarede bulundu.
​Son Dakika! Şanlıurfa’da Doktorların İzni İkinci Bir Emre Kadar İptal Edildi
​Son Dakika! Şanlıurfa’da Doktorların İzni İkinci Bir Emre Kadar İptal Edildi
Şanlıurfa Valiliği, ikinci bir emre kadar doktorların bütün izinlerini iptal etti. Doktor izinleri iptal edilen iller arasında İstanbul, İzmir ve Ankara’nın da olduğu söylenirken 11 ildeki çok sayıda Doktor Şanlıurfa ve Mardin’e görevlendirildi.
​Balıklıgöl’de Serin Hava Yoğunluğu
​Balıklıgöl’de Serin Hava Yoğunluğu
​O Haberimize Halfeti Ak Parti’den Cevap Geldi
​O Haberimize Halfeti Ak Parti’den Cevap Geldi
​İnternetten tatil aldı, hayatının şokunu yaşadı
​İnternetten tatil aldı, hayatının şokunu yaşadı
​91 Yaşındaki Kadını Kolundaki Altınlar İçin Demir Çubukla Dövüp Yoğun Bakımlık Etti
​91 Yaşındaki Kadını Kolundaki Altınlar İçin Demir Çubukla Dövüp Yoğun Bakımlık Etti
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
04:44
Güneş
06:06
Öğle
12:25
İkindi
15:49
Akşam
18:32
Yatsı
19:47
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

﻿