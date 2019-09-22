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Bu haber 22 Eylül 2019 14:00:01 Tarihinde eklenmiştir.

​İnternetten tatil aldı, hayatının şokunu yaşadı

Bodrum’da lüks bir otelin görsellerini kullanıp sahte internet sayfası açan dolandırıcılar, internet üzerinden tatil satın alan bir aileyi dolandırdı. İstanbul'dan yola çıkarak Bodrum'da bulunan otele giden aile, otel resepsiyonu tarafından “rezervasyonunuz bulunmamaktadır” cevabını alınca hayatının şokunu yaşadı. İnternet sayfası ise hala aktif olarak mağdurlarını ararken, verilen irtibat numaralarından kimseye ulaşılamıyor.

​İnternetten tatil aldı, hayatının şokunu yaşadı

Bodrum'da bulunan lüks bir otelin internet sayfasını kopyalayıp vurgun yapan çete, İstanbul'da yaşayan Yazıcı ailesini dolandırarak mağdur etti. Bugüne kadar aynı yöntem ile yaklaşık 200 kişiyi dolandıran şebeke, kopya internet sayfası ve birebir otel görselleriyle vatandaşları ağlarına düşürüyor. İstanbul'da av malzemesi satan bir dükkânın sahibi olan Sait Yazıcı (42) ailesiyle tatile gitmek için internet üzerinden araştırmaya başladı. İnternet sayfaları üzerinden otel arayan Yazıcı, Bodrum'da bulunan bir oteli beğenerek, internet üzerinden rezervasyon yaptırmak istedi. İncelediği internet sayfasının “kopya otel” sayfası olduğunu bilmeyen Yazıcı, irtibat numarasını arayarak önce otel hakkında bilgi aldı.

Daha sonra verilen ücret ve otel imkânları hoşuna giden Yazıcı, 1-7 Eylül arası rezervasyon yaptırmak istedi. Dolandırıcılar bu durumu fırsat bilerek Sait Yazıcı'nın cep telefonuna banka hesap numarası yollayarak, parayı bu hesaba yatırmasını istedi. Dolandırıcıların ağına takılan Yazıcı ise aynı gün içinde verilen hesap numarasına 5 bin 250 TL yatırarak tatil gününü beklemeye başladı.




 

Aile dolandırıldığını otele gidince anladı

1 Eylül'de İstanbul'dan Bodrum'a giden Yazıcı ailesi otele gittiklerinde hayatlarının şokunu yaşadı. Otel resepsiyonu tarafından “rezervasyonunuz bulunmamaktadır” cevabını alan aile, dolandırıldıklarını anlayarak Bodrum Cumhuriyet Savcılığına giderek şikâyette bulundu. Bu yaz yaklaşık 200 kişiyi mağdur eden şebeke her yerde aranıyor.




 

“Profesyonel bir dolandırıcılık olayı ile karşı karşıya kaldım”

İnternet üzerinden tatil satın alıp dolandırılan Sait Yazıcı, yaşadığı süreci anlattı. “Kopya internet” sitesinden Bodrum'da bulunan bir otelde kalmak için 7 günlük bir tatil satın alan Yazıcı, ”28 Ağustos tarihinde Bodrum'da bulunan lüks bir otelde rezervasyon yapmak için internette araştırma yaptım. Arama motoruna otelin ismini yazdığım zaman çıkan ancak ‘kopya' olduğunu bilmediğim sayfaya tıklayarak oteli inceledim. Daha sonra bu ‘kopya' internet sitesinde bulunan irtibat numarasını arayarak, isminin Bülent olduğunu ifade eden biriyle görüşme yaptım.
Telefon görüşmemizde otel ve fiyatlar hakkında yetkili biri gibi bilgiler verdi. Bana 5 bin 250 TL gibi bir fiyat çıkardı ve rezervasyon yapmamız için bu parayı yollamam gerektiğini söyledi. Bende aynı gün parayı gönderdim. Parayı gönderdikten sonra tekrar aradım paranın hesaba geçtiğini ve 1 Eylül'de otele beklediklerini söylediler. Bende ailemi alarak 1 Eylül tarihinde Bodrum'da bulunan otele gittim ancak hayatımın şokunu yaşadım. Resepsiyona gittiğimde rezervasyonumun olmadığını ve kendilerine gelen bir para olmadığını söylediler. Otelin banka hesap numaraları ile benim gönderdiğim hesap numarasını karşılaştırınca dolandırıldığımı anladım” diye konuştu




 

“Bu yaz 200 aileyi aynı şekilde dolandırmışlar”

Bu dolandırıcıların şebeke olduğunu söyleyen Yazıcı, "Otelde rezervasyonumuz olmadığı gibi şansımıza otelde her yer doluydu. Biz çantalarımızla otelin önünde kaldık. Ailemizle tatile gidiyoruz ancak yaşadığımız olay çok üzücü. Bende Savcılığa giderek suç duyurusunda bulundum. Ancak orada öğrendiğim şeyler beni daha çok şaşırttı. Bu yöntem ile bu yaz 150-200 kişiyi aynı şekilde dolandırmışlar. Biz gerekli şikayetlerimizi yaptık ancak bu şahıslar hala bu ‘kopya' internet sayfalarıyla vatandaşları dolandırıyor. Umarım bir an önce yakalanıp cezalarını çekerler” dedi.





Editör: Bahar Yüksel
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Asayiş
​İnternetten tatil aldı, hayatının şokunu yaşadı
​İnternetten tatil aldı, hayatının şokunu yaşadı
Bodrum’da lüks bir otelin görsellerini kullanıp sahte internet sayfası açan dolandırıcılar, internet üzerinden tatil satın alan bir aileyi dolandırdı. İstanbul'dan yola çıkarak Bodrum'da bulunan otele giden aile, otel resepsiyonu tarafından “rezervasyonunuz bulunmamaktadır” cevabını alınca hayatının şokunu yaşadı. İnternet sayfası ise hala aktif olarak mağdurlarını ararken, verilen irtibat numaralarından kimseye ulaşılamıyor.
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