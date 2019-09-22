Ankara Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanı, Şanlıurfa Standını Ziyaret Etti

2. Uluslararası Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi’nin Şanlıurfa Standını Ankara Valisi Vasip Şahin ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ziyaret etti. ŞTUB Başkanı Mehmet Kaya, ziyaretlerinden dolayı Şahin ve Yavaş’a teşekkürlerini sunduğu bir mesaj yayınladı. Kaya, Mesajında şunları dile getirdi;“2.Uluslararası Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi ‘nin son gününde Ankara Valisi Sn Vasip Şahin ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sn Mansur Yavaş standımızı ziyarete geldiler. Nazik ziyaretlerinden dolayı kendilerine teşekkür ederiz.”Cumhurbaşkanlığının himayelerinde, Ankara Ticaret Odasının (ATO) ev sahipliğinde düzenlenen "2. Uluslararası Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi", 19 Eylül'de ATO Congressium'da gerçekleştirileşerek 21 Eylül’de son buldu.Editör: Bahar Yüksel