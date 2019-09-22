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Bu haber 22 Eylül 2019 09:00:12 Tarihinde eklenmiştir.

​Karaköprü’de Dünya Temizlik Günü Kutlandı

Karaköprü Belediyesi’nin öncülüğünde çevre temizliğine farkındalık oluşturmak adına 158 ülkede aynı anda kutlanan ‘Dünya Temizlik Günü’ yapılan etkinlikle kutlandı.

​Karaköprü’de Dünya Temizlik Günü Kutlandı

Her zaman çevre koruma ve temizliğe önem veren Karaköprü Belediyesi ‘lets do it’ hareketiyle 158 ülkede kutlanan ‘‘Dünya Temizlik Günü’ etkinliğine öncülük ederek Şanlıurfa’da kutlanmasını sağladı. Karaköprü Mesire alanında yapılan programda çocuklar için çeşitli oyunlar, etkinlikler, mini tiyatro gösterisi ve müzik dinletisi yapılırken, vatandaşlara fidan ve çöp poşeti dağıtılarak ‘Yemyeşil ve temiz bir Karaköprü’ mesajı verildi.

Program Karaköprü Belediyesi Çevre Koruma Birimi öncülüğünde gerçekleştirilirken Yeşilay, Türk Eğitim Gönüllüleri Vakfı, TEMA Vakfı, Urfa Bisiklet Topluluğu, Rota Akademi Koleji ve Orman Bölge Müdürlüğü ortaklığında yapıldı.






Programa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Ahmet Kaytan, Karaköprü Belediye Başkanvekili Müslüm Korkmaz, AK Parti Karaköprü İlçe Başkanı Sait Ağan, belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Programda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanvekili Ahmet Kaytan 158 ülkede yapılan böyle bir etkinliğin Karaköprü’de gerçekleştirmenin gururunu yaşadıklarını dile getirdi.



 

Dünyada 158 Ülkede Yapılıyor

Başkanvekili Kaytan, “Bu organizasyonun gerçekleşmesinde emeği geçen tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür etmek istiyorum. Bugün dünya temizlik gününde çevrenin temizliğinde bireyin bilinçlenmesi için Karaköprü’de bu etkinliğin yapılması çok şey ifade ediyor. Dünyada 158 ülkede yapılan bu etkinliğe Şanlıurfa’da öncülük ederek gerçekleştiren Karaköprü Belediyesi Çevre Koruma Birimine ve tüm kuruluşları tebrik etmek gerekiyor” dedi.
Programda katılımcı kurum ve kuruluşlara plaket dağıtılırken, Başkanvekili Kaytan Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli’nin selamlarını söyleyerek katılımcılara teşekkürlerini iletti.

Programın sonun Başkanvekili Kaytan ve davetliler çöp toplama etkinliğine katılarak mesire alanında çöp toplarken, Başkanvekili Kaytan mesire alanında piknik yapan vatandaşlara piknik sonrası çevre temizliği için çöp poşeti verdi.








Editör: Bahar Yüksel
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​Karaköprü’de Dünya Temizlik Günü Kutlandı
​Karaköprü’de Dünya Temizlik Günü Kutlandı
Karaköprü Belediyesi’nin öncülüğünde çevre temizliğine farkındalık oluşturmak adına 158 ülkede aynı anda kutlanan ‘Dünya Temizlik Günü’ yapılan etkinlikle kutlandı.
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