​Eve niye alkollü ve geç geliyorsun diyen kardeşini tüfekle vurdu

Abisini Uyarınca Tartışma Çıktı

Kardeşini, Vuran Şahıs Gözaltına Alındı

Edinilen bilgilere göre, olay Denizli’nin Çal ilçesi Akkent Mahallesi’nde meydana geldi.İddialara göre, Sadık L., (36), gece geç saatlerde eve alkollü olarak geldi. Bunu gören kardeşi Süleyman L. (28) ise ağabeyini uyarınca tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu iddialara göre, evde bulunan tüfeği alan Sadık L., kardeşinin üzerine ateş açtı. Süleyman L., açılan ateşte sol baldırında vuruldu. Ardından aile üyelerinin haber vermesi ile olay yerine jandarma ve 112 Acil servis ekipleri sevk edildi. Süleyman L., olay yerine gelen ambulans ile Denizli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Süleyman L.’nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.Kardeşini tüfekle vuran ve alkollü olduğu öne sürülen Sadık L. ise olay yerine gelen jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.Editör: Bahar Yüksel