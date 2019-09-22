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Bu haber 22 Eylül 2019 12:00:32 Tarihinde eklenmiştir.

​Eski Karısını Pompolı Tüfekle Vuracaktı! Balkonları Karıştırınca Başkasını Vurdu

Bir kişi, karısının oturduğu evi ve balkonu karıştırınca yanlışlıkla başka bir kadını pompalı tüfekle vurarak yaraladı. Olay sonrası kaçan şahıs yakalanırken, yanlışlıkla vurulan kadın ise kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

​Eski Karısını Pompolı Tüfekle Vuracaktı! Balkonları Karıştırınca Başkasını Vurdu

Edinilen bilgilere göre, olay Denizli’nin Pamukkale ilçesi Cumhuriyet Mahallesi, 1891 Sokak üzerinde meydana geldi. 


 

Torununa Bakmak İçin Gelen Kadını Vurdu

İddialara göre, Ali K. isimli şahıs dini nikahlı eşi G.K.'den bir süre önce ayrıldı. Ali K., barışma isteğini kabul etmeyen G.K. ile birkaç gün önce tartıştı. Sabah saatlerinde ise Ali K., G.K.’nin oturduğu binanın önüne 27 LJ 151 plakalı hafif ticari araç ile giderek evin balkonuna pompalı tüfekle ateş açtı. Ancak Ali K., G.K. isimli kadının oturduğu daireyi karıştırınca yanlışlıkla torununa bakmak için kızının evine giden ve olayla hiçbir ilgisi olmayan Sevgi G. (50) isimli kadını vurdu. Çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen 112 Acil servis ekipleri Sevgi G.’ye yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulans ile Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Hastanesi’ne kaldırdı. Ameliyata alınan Sevgi G.’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.



 

Kaçan şahıs Afyonkarahisar’da yakalandı

Olay sonrası araç ile kaçan Ali K., Afyonkarahisar’ın Çay ilçesinde polis ekipleri tarafından oluşturulan uygulama noktasında kıskıvrak yakalandı. Afyonkarahisar polisi tarafından gözaltına alınan şahsın Denizli’ye gönderileceği öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma geniş çaplı olarak devam ediyor.




Editör: Bahar Yüksel
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Asayiş
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