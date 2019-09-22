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Bu haber 22 Eylül 2019 08:09:06 Tarihinde eklenmiştir.

​Kredi Borcu Yüzünden Ailesini Katletti

Üvey babasını, annesini ve kardeşlerini öldürdükten sonra Kocaeli’de yakalanan şüphelinin ilk ifadesinde kredi borcu nedeniyle çıkan tartışma sonucu ailesini katlettiğini söylediği öğrenildi.

​Kredi Borcu Yüzünden Ailesini Katletti

Olay, İstanbul Arnavutköy Anadolu Mahallesi Ahmet Yesevi Caddesi'nde bulunan bir evde yaşanmıştı. 



 

Kredi Borcu Yüzünden Bütün Ailesini Öldürdü

İddiaya göre, 23 yaşındaki Veysel A., gece saatlerinde eve gelerek üvey babası Kadir Açıkalın (42), annesi Kader A. (42) ve kardeşi Serkan A’ı (26) silahla, küçük kardeşi Nazlıcan A’ı (9) ise bıçakla öldürüp olay yerinden kaçmış, yapılan çalışmalar sonucunda Kocaeli’de yakalanmıştı. Ailesini katleden zanlı, akşam saatlerinde Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi. Veysel A.'nın alınan ilk ifadesinde kredi borcu nedeniyle çıkan tartışma sonucunda ailesini katlettiğini söylediği öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.





Editör: Bahar Yüksel
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