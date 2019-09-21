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Bu haber 21 Eylül 2019 22:30:00 Tarihinde eklenmiştir.

Şanlıurfa'da Seyir Halindeki Motosiklet Alev Aldı

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde seyir halindeki motosiklet alev alarak yandı.

Şanlıurfa'da Seyir Halindeki Motosiklet Alev Aldı

Şanlıurfa'da Seyir Halindeki Motosiklet Alev Aldı







Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde seyir halindeki motosiklet alev alarak yandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Ceylanpınar ilçesine bağlı Seydo Atilla Mahallesinde meydana geldi. 



 

Yangın Sonrası Motosiklet Kullanılamaz Hale Geldi

Sürücüsünün ismi belirlenemeyen seyir halindeki motosiklet bir anda alev aldı. Sürücü yangını kendi imkanları ile söndüremeyince durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine giden ekipler, motosiklet yangının söndürerek kontrol altına aldı. Yangın sonrası motosiklet kullanılamaz hale geldi.




Editör: Ahmet Şen
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Asayiş
Şanlıurfa'da Seyir Halindeki Motosiklet Alev Aldı
Şanlıurfa'da Seyir Halindeki Motosiklet Alev Aldı
Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde seyir halindeki motosiklet alev alarak yandı.
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