Erkuş: Şanlıurfa’daki Sağlık Sorunlarını Uzman Doktor Ve Hastane İhtiyacını Gündeme Getirerek Bizzat Bakan Yardımcısına İletti

Bakan Yardımcısı Emine Alp Meşe: Doğum Ve Çocuk Nüfusun Fazla Olması Nedeniyle Ortaya Çıkan İhtiyaçların Giderilmesi İçin Destek Olacağız

Şanlıurfa'da Sağlık Bakanlığı Tarafından İl Değerlendirme Toplantısı Yapıldı.Toplantıya Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Emine Alp Meşe, Vali Abdullah Erin, Vali Yardımcısı Osman Aydoğan, Halk Sağlığı Genel Müdürü Doç. Dr. Fatih Kara ve Daire Başkanları, Kamu Hastaneleri Genel Müdür Yardımcısı Uzm. Dr. Mehmet Köş, Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Uzm.Dr. Eray Çınar, Sağlık Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Dr. M. Ertuğrul Eğin, Sağlık Bakanlığı Koordinatörleri, İl Sağlık Müdürümüz Doç. Dr. M. Emre Erkuş, Müdürlük idarecileri, İlçe Sağlık Müdürleri ve Hastane Başhekimleri ile müdürleri katıldı.Şanlıurfa’nın tüm sağlık konularının ele alındığı toplantıda konuşan İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. M.Emre Erkuş, Şanlıurfa’daki sağlık sorunlarını uzman doktor ve hastane ihtiyacını gündeme getirerek bizzat bakan yardımcısına iletti.Toplantıda Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Emine Alp Meşe, Şanlıurfa’daki genç nüfus üzerine daha çok çalışmalar yapılması ve doğum ve çocuk nüfusun fazla olması nedeniyle ortaya çıkan ihtiyaçların giderilmesi için destek olacaklarını, dile getirilen sorunların en kısa sürede giderilmesi için takipçisi olacaklarını dile getirdi.Editör: Ahmet Şen