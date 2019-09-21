Haliliye Belediyesi’nden Öğrencilere Rahat Ders Çalışma Ortamı

Öğrenciler Sessiz ve Rahat Bir Ortamda Ders Çalışma Fırsatı Buluyor

Haliliye Belediyesi’nden Öğrencilere Rahat Ders Çalışma OrtamıHaliliye Belediyesi, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesindeki okuma salonları ile sınavlara hazırlanan öğrencilere uygun ortam sağlıyor.Üniversiteye hazırlık kursları (TYT-AYT) ile öğrencilere geleceği hazırlayan Haliliye Belediyesi, öğrencilere rahat bir şekilde ders çalışma ortamı da sunuyor.Bu kapsamda Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde Recep Tayyip Erdoğan Kültür Merkezi, Bahçelievler Gençlik ve Eğitim Merkezi ve Sırrın Mahallesi’nde yer alan okuma salonlarında öğrenciler sessiz ve rahat bir ortamda ders çalışma fırsatı buluyor.Üniversiteye hazırlık öğrencilerinin yanı sıra okul derslerini de çalışmaya gelen öğrenciler, Haliliye Belediyesi’nin eğitime yönelik bu hizmetinden memnun olduklarını belirterek, Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’a teşekkür ettiklerini ifade ettiler.Okuma salonları 08.00 - 20.00 saatleri arasında ders çalışmak isteyen öğrencilere hizmet veriyor.Editör: Ahmet Şen