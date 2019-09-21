Şutso Başkanı İbrahim Halil Peltek Şanlıurfalı’ları Sevindirecek Müjdeyi Verdi:

28 Coğrafi İşaretli Ürünümüzle Türkiye'de Lider Konumdayız

Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Halil Peltek’in bugünkü sözleri Urfalı vatandaşların yüreğine su serpecek mahiyette bir açıklama geldi:Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Halil Peltek bugün Twitter hesabında yaptığı açıklamada şunları kaydetti:Şanlıurfa olarak 28 Coğrafi İşaretli ürünümüzle Türkiye'de lider konumdayız. Ve pek yakında Ticaret ve Sanayi Odası olarak bu ürünlerimizin Avrupa Birliği ülkelerindeki tescili için gerekli çalışmaları da başlatacağız. Değerlerimize sahip çıkmak her zaman önceliğimizdir.” dediEditör: Ahmet Şen