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Bu haber 21 Eylül 2019 09:23:58 Tarihinde eklenmiştir.

Rap Müzisyeni Şehinşah Gözaltına Alındığını Duyurdu

Rapçi Şehinşah, Twitter'dan yaptığı paylaşımda gözaltına alındığını duyurdu. Şehinşah, ifadesinin alınmasından sonra serbest bırakıldığını söyledi.

Rap Müzisyeni Şehinşah Gözaltına Alındığını Duyurdu

Rap müzisyeni Şehinşah gözaltına alındı



Rapçi Şehinşah, Twitter'dan yaptığı paylaşımda gözaltına alındığını duyurdu. Şehinşah, ifadesinin alınmasından sonra serbest bırakıldığını söyledi.


Rapçi Şehinşah, Twitter'dan yaptığı paylaşımda gözaltına alındığını duyurdu.

Sabah evine gelen polisler tarafından gözaltına aldığını belirten Şehinşah, ifadesinin alınmasından sonra serbest bırakıldığını söyledi.

Şehinşah, gözaltı sebebinin bir şarkısında geçen sözler olduğu bilgisini de verdi.


 

Şehinşah'ın Paylaşımı

"Sabah evime gelen polisler eşliğinde, bir şarkımda geçen sözler üzerine gözaltına alındım. Birkaç saat süren ifadenin ardından daha şimdi vatan karakolundan salıverildim. Memur arkadaşlar sağ olsun, konsere yetişmem için ellerinden geldikçe hızlı oldular fakat prosedür gereği vakit aldı. Hızlı bir şekilde yola çıkıyoruz, geç kalırsam kusura bakmayın."


Editör: Ahmet Şen
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Rap Müzisyeni Şehinşah Gözaltına Alındığını Duyurdu
Rap Müzisyeni Şehinşah Gözaltına Alındığını Duyurdu
Rapçi Şehinşah, Twitter'dan yaptığı paylaşımda gözaltına alındığını duyurdu. Şehinşah, ifadesinin alınmasından sonra serbest bırakıldığını söyledi.
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