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Bu haber 21 Eylül 2019 08:31:27 Tarihinde eklenmiştir.

2 Kişinin Öldüğü Vinç Kazasında Operatöre Tahliye

İki kişinin hayatını kaybettiği vinç kazasının yargılanmasına devam edildi. 4 aydır tutuklu bulunan vinç operatörü tahliye edilirken, eksikliklerden dolayı yeniden bilirkişi raporu alınmasına karar verildi.

2 Kişinin Öldüğü Vinç Kazasında Operatöre Tahliye


2 Kişinin Öldüğü Vinç Kazasında Operatöre Tahliye



 

Vinç Kazasında Yeniden Bilirkişi Raporu Alınacak

İki kişinin hayatını kaybettiği vinç kazasının yargılanmasına devam edildi. 4 aydır tutuklu bulunan vinç operatörü tahliye edilirken, eksikliklerden dolayı yeniden bilirkişi raporu alınmasına karar verildi.


26 Mayıs Pazar günü, Yalova yolu üzerindeki bir otelin camlarını temizlemek için gelen Soner Oğuz (42) ve Adil Demir (52), vincin sepetine bindi. Binanın en tepesine kadar yükselen vincin sepetinde bulunan Oğuz ve Demir, camları silmeye başladı. Kısa süre sonra vincin bağlı bulunduğu kamyonun dengesi bozuldu. Vinç büyük bir gürültüyle 30 metre yükseklikten devrildi. Yapılan kontrollerde Oğuz ve Demir'in hayatını kaybettiği belirlenirken, gözaltına alınan vinç operatörü Ali Aydik (41) tutuklandı.




 

"Vinci Kuracağımız Yer Sıkıntılıydı"

Vinç operatörü Ali Aydik, vinç şirketinin müdürü İdris Midilli ve otel sahibi Mehmet Aydemir hakkında “taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebebiyet vermek” suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis isteniyor. Bursa 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde sanıkların yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya tutuklu Ali Aydik, otel sahibi Mehmet A., ölenlerin yakınları ve avukatlar katıldı. Diğer sanık İdris M. ise duruşmaya katılmadı.

Daha önceki ifadelerini tekrarlayan 2 çocuk babası Ali A., “Sebebini bilmediğim bir sallantı oldu. Vinci kuracağımız yer sıkıntılıydı. Soner bana çok ısrar etti. 'Bu işi yapmazsak bizi kovarlar' dedi. Ben vinci oraya kurmak istemedim. Vinci kurduktan sonra Soner, “bom” diye tabir ettiğim şeyi uzatmamı istedi. Kumandaya basmadan vinç sallanmaya başladı. Vinç yan yatınca atlayarak yanlarına koştum. İkisinin de hareketsiz yerde yattığını görünce hemen ambulansı aradım. Vinç kullanırken yanlış hareketim veya ihmalim olmadı. Onlara baret takmalarını söylememe rağmen takmadılar. Üzerlerinde kemer vardı. Ama binadan sarkıtılan can halatı yoktu” dedi.

Tutuksuz yargılanan otel sahibi 5 çocuk babası Mehmet A. ise, olayın tamamen kaza olduğunu, böyle bir şey olmasını kendilerinin de istemeyeceğini ifade etti.




 

Tutuklu Sanık Kalmadı

Mahkeme heyeti ifadelerin ardından 4 aydır tutuklu bulunan vinç operatörü tahliye edilirken, eksikliklerden dolayı yeniden bilirkişi raporu alınmasına karar verildi. Duruşma ileri bir tarihe ertelendi.



Editör: Ahmet Şen
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Asayiş
2 Kişinin Öldüğü Vinç Kazasında Operatöre Tahliye
2 Kişinin Öldüğü Vinç Kazasında Operatöre Tahliye
İki kişinin hayatını kaybettiği vinç kazasının yargılanmasına devam edildi. 4 aydır tutuklu bulunan vinç operatörü tahliye edilirken, eksikliklerden dolayı yeniden bilirkişi raporu alınmasına karar verildi.
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