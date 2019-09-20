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Bu haber 20 Eylül 2019 22:11:48 Tarihinde eklenmiştir.

​Şanlıurfa’da açık alandaki etkinlikler 15 gün boyunca yasaklandı

Şanlıurfa’da valilik, 15 gün boyunca açık alanda uygun görülenler dışında her türlü etkinliğin yasaklandığını açıkladı.

​Şanlıurfa’da açık alandaki etkinlikler 15 gün boyunca yasaklandı

Şanlıurfa Valiliği, 20 Eylül ile 5 Ekim tarihleri arasında uygun görülenlerin dışında her türlü gösteri, yürüyüş, oturma eylemi, açlık grevi, basın açıklaması, afiş asma, bildiri dağıtılmasını yasakladı. Yapılan açıklamada, “Valilik ile kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler hariç olmak üzere 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/C maddesi ve 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. maddesine istinaden yapılması muhtemel her türlü toplanma, yürüyüş, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, miting, çadır kurma, bildiri dağıtma, afiş asma, yazılama, kuşlama ve benzeri türdeki tüm açık alanlardaki etkinlikler, 20 Eylül 2019 saat 00.00'dan 4 Ekim 2019 saat 23.59'a kadar 15 gün süreyle il merkezi ve ilçelerimiz dahil olmak üzere Şanlıurfa coğrafi sınırları içerisinde yasaklanmıştır” denildi.





Editör: Bahar Yüksel
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