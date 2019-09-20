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Bu haber 20 Eylül 2019 19:30:59 Tarihinde eklenmiştir.

KMTSO Başkanı Zabun: “Maraş biberi küresel marka konumundadır”

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Başkanı Serdar Zabun, Maraş biberinin Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası adına tescilli bir ürün olarak tüm dünyaya tanıtımının yapıldığını ve artık bir global marka konumuna ulaşarak dünya pazarlarında tüketildiğini söyledi.

KMTSO Başkanı Zabun: “Maraş biberi küresel marka konumundadır”

Kahramanmaraş’ın kırmızı pul ve toz biber üretiminde Türkiye lideri olduğunu, sektörün kent ekonomisine çok önemli katkı sağladığını söyleyen KMTSO Başkanı Serdar Babun, aynı zamanda kalite, gıda güvenirliği standartları ve lezzet bakımından başarı çıtasının yüksek olduğunu hatırlattı. Zabun, “Maraş biberi bu coğrafyaya özgü tadı ve kalitesi ile Türk ve dünya mutfaklarının vazgeçemediği bir ürünüdür. Farklı iklim karakterlerinin eşsiz bir bileşkesidir. Kahramanmaraş ve bölgesinde yetişen, Türk mutfağının vazgeçilmez tadı, sağlık ve lezzet sembolü olan, Kahramanmaraş ekonomisi için büyük önem taşıyan ‘Maraş biberi’ ilimiz adına coğrafi işareti olarak tescilli, ilimizin ismi ile tüm dünyaya tanıtımı yapılan ve artık bir global marka konumuna ulaşan stratejik bir ürünümüzdür. Coğrafi İşareti de 2002 yılından bu yana Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odasına aittir” dedi.
 


 

“Esas Acı Biber Kahramanmaraş Biberidir”

Biber üretimi konusunda bilgi veren Zabun, “Esas olarak acı kırmızı Maraş biberi olarak tanımlanan ‘Maraş biberi’ başta rengi olmak üzere aroması ve acılık oranı ile dünyanın en kaliteli ve aranan biberi durumundadır. İlimiz baharatlık kırmızı biber üretimi yıllara göre değişiklik göstermekle birlikte yaklaşık 30 bin ton düzeyindedir. Maraş biberi Coğrafi İşaret hinterlandında Kahramanmaraş’ın yanı sıra, Gaziantep, Hatay, Kilis, Adıyaman ve Şanlıurfa yer almaktadır. Bu illerdeki üretim Türkiye üretiminin yüzde 83’üne tekabül etmektedir. Kırmızı pul ve toz biber üretim kapasitesi bakımından Türkiye lideri olan Kahramanmaraş, 227 bin ton biberin yüzde 62’sini gerçekleştirmektedir. Baharatlık kırmızı biber sektöründe 70 fabrika ilimizde faaliyet göstermektedir. Bu anlamda kırsal kalkınmaya çok önemli katkıda bulunmaktadır. Dolayısıyla istihdam açısından da Kahramanmaraş ekonomisine katkısı büyüktür. Bu fabrikalar Kahramanmaraş’ta 20 bin ailenin geçim kaynağını oluşturmaktadır” diye konuştu.
 




 

Zabun: Maraş Biberi Geniş Bir Kitleye Hitap Ediyor

‘Maraş biberi’nin sağlık açısından önemine değinen Zabun, “Maraş biberi orta acılıkta olup, çok geniş bir kitleye hitap ediyor. Metabolizmayı hızlandırıyor. İçeriğinde bulunan antioksidanlar, mineraller, vitaminler, lif ve kapsaisin bağışıklık sistemini güçlendiriyor ve sağlıklı yaşama katkıda bulunuyor” ifadelerini kullandı.
Zabun, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti’nin ortaklaşa finanse ettiği, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yürüttüğü Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında Kahramanmaraş İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Ticaret ve Sanayi Odası ve Ticaret Borsası ortaklığında Kahramanmaraş Biberciler Derneği işbirliği ile yürütülen Maraş Biberi Kümelenme Projesi hakkında da bilgi verdi. Zabun, kamu finansmanı ile desteklenen bu proje ile çiftçiden son tüketiciye kadar ulaşan zincirin tüm taraflarını bir araya getirdiklerini, Maraş biberinin rekabetçi gücünü artırmaya yönelik çalışmalar yaptıklarını söyledi. Zabun, son olarak şunları kaydetti:


“Devlet, özel sektör, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve teknoloji merkezleri sektörel gelişimin bir parçası olarak el ele veriyor. Baharatlık kırmızıbiber endüstrisinin tüm aşamalarında, üretim ve biber işleme teknolojisinin modernize edilmesi, sektörün ihtiyaç duyduğu eğitim ve danışmanlık hizmetlerinin sunulması, pazarlama ve tanıtım desteğinin sağlanması konusunda faaliyetlerimiz devam ediyor. Proje kapsamında ortak paketleme tesisi ve gıda laboratuvarı kuruldu. Bu tesislerle gıda kalitesi ve güvenirliğinin güçlendiriyoruz. Amacımız tüketiciye güvenle tüketebileceği lezzeti sunmak ve sürdürülebilir üretim hedefine ulaşmak.”
 
 
Editör: Bahar Yüksel
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KMTSO Başkanı Zabun: “Maraş biberi küresel marka konumundadır”
KMTSO Başkanı Zabun: “Maraş biberi küresel marka konumundadır”
Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Başkanı Serdar Zabun, Maraş biberinin Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası adına tescilli bir ürün olarak tüm dünyaya tanıtımının yapıldığını ve artık bir global marka konumuna ulaşarak dünya pazarlarında tüketildiğini söyledi.
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