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Bu haber 20 Eylül 2019 19:00:28 Tarihinde eklenmiştir.

​Cansız Bedeni Bulunmuştu! Leyla’nın Ailesinden Şok Karar: Sen Davaya Gelme

Ağrı’da, Leyla Aydemir'in (4) geçen yıl kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeninin bulunmasıyla ilgili 1'i tutuklu 7 sanığın yargılandığı davaya ilişkin küçük kızın ailesinin dün avukatlarının bürosuna giderek, "Biz şikayetçi olmayacağız, sen davaya gelme" dediği ortaya çıktı.

​Cansız Bedeni Bulunmuştu! Leyla’nın Ailesinden Şok Karar: Sen Davaya Gelme

Aydemir ailesinin avukatlarının katılmadığı duruşmaya katılan anne-babaya mahkemede şikayetçi olup olmadığı sorulacak.



 

Layla’yı Çok Sevdiğim için Sürekli Videosunu Çekiyordum

Öte yandan, olay günü minik Leyla'nın videosunu çeken amca Musa Aydemir'de duruşmada ifade verdi. Musa Aydemir, hakim karşısında yaptığı savunmada, 18 gün boyunca geceleri az uyuyarak sürekli Leyla'yı aradığını söyledi. Leyla'yı çok sevdiğini ve bu yüzden her zaman videosunu çektiğini ve olay günü videoyu çektikten sonra bahçeye bırakıp çay içmeye gittiğini belirtti. Savunmanın devamında Musa Aydemir Leyla'nın annesi Şükran Aydemir'in kaynanası Zeynep Aydemir ile dargın olduğunu bayramda bu dargınlığa rağmen köye geldiğini söyledi. Ayrıca iddianamede yer alan miras kavgası ile ilgili olarak aralarında miras ile ilgili bir kavganın olmasını kabul etmedi.




Editör: Bahar Yüksel
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Asayiş
​Cansız Bedeni Bulunmuştu! Leyla’nın Ailesinden Şok Karar: Sen Davaya Gelme
​Cansız Bedeni Bulunmuştu! Leyla’nın Ailesinden Şok Karar: Sen Davaya Gelme
Ağrı’da, Leyla Aydemir'in (4) geçen yıl kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeninin bulunmasıyla ilgili 1'i tutuklu 7 sanığın yargılandığı davaya ilişkin küçük kızın ailesinin dün avukatlarının bürosuna giderek, "Biz şikayetçi olmayacağız, sen davaya gelme" dediği ortaya çıktı.
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