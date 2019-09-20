Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Advert
Bu haber 20 Eylül 2019 12:30:29 Tarihinde eklenmiştir.

​Kuveyt Büyükelçisi Zawawi’den Şanlıurfalılara Teşekkür

Suriyeli ihtiyaç sahiplerine yönelik faaliyetleri incelemek üzere bu yıl ikinci kez Şanlıurfa’ya gelen Büyükelçi GhassanYousefAbdulbari Al Zawawi, Şanlıurfa Valiliği’ni ziyaret etti.

​Kuveyt Büyükelçisi Zawawi’den Şanlıurfalılara Teşekkür

- Kuveyt Büyükelçisi Zawawi’den Şanlıurfalılara Teşekkür


 

Büyükelçi’den Valiliğe Ziyaret

Önceki gün Şanlıurfa’ya gelerek okul açılışlarına katılan ve bazı ziyaretlerde bulunan Kuveyt Büyükelçisi GhassanYousefAbdulbari Al Zawawi, Şanlıurfa Valiliği’ne nezaket ziyaretinde bulundu.



 

Büyükelçi, Şanlıurfalılara Teşekkür Etti

Valilik girişinde Vali Abdullah Erin tarafından karşılanan Zawawi, Valilik Şeref Defterini imzaladıktan sonra makama geçti. Vali Erin tarafından ağırlanan Zawawi, Türkiye-Kuveyt dostluk ve kardeşliğini geliştiren birlikteliklerinin devam etmesini dilediklerini ifade ederek, Kuveytli hayır kuruluşlarının Şanlıurfa’da yürüttüğü faaliyetlere desteklerinden dolayı Vali Erin’e ve tüm Şanlıurfalılara teşekkür etti. Büyükelçi Zawawi’yi Şanlıurfa’da ağırlamaktan büyük onur duyduklarını belirten Vali Erin de iki ülke arasındaki kardeşlik ve dostluk bağının, mazlum ve mağdur Suriye vatandaşlarına yardım vesilesi ile geliştiğini, bu birlikteliğin gelişmesine katkı sunan Kuveyt Emirliği başta olmak üzere tüm Kuveytlilere teşekkür etti.


Vali Erin’in, ziyaret anısına Göbeklitepe yağlı boya tablosu hediye ettiği Zawawi, akşam saatlerinde Şanlıurfa’dan ayrıldı.





Editör: Bahar Yüksel
Etiketler
Yorum Yap
Ö-HABER
​Kuveyt Büyükelçisi Zawawi’den Şanlıurfalılara Teşekkür
​Kuveyt Büyükelçisi Zawawi’den Şanlıurfalılara Teşekkür
Suriyeli ihtiyaç sahiplerine yönelik faaliyetleri incelemek üzere bu yıl ikinci kez Şanlıurfa’ya gelen Büyükelçi GhassanYousefAbdulbari Al Zawawi, Şanlıurfa Valiliği’ni ziyaret etti.
​Milletvekili Özşavlı'dan Hilvan'a Destek Sözü
​Milletvekili Özşavlı'dan Hilvan'a Destek Sözü
Ak Parti Şanlıurfa Milletvekili Doç. Dr. Halil Özşavlı, bulunduğu bazı temaslar kapsamında Hilvan Kaymakamlığı, Ak Parti İlçe Başkanlığı ve Hilvan Belediyesi'ni ziyaret ederek istişarede bulundu.
​Son Dakika! Şanlıurfa’da Doktorların İzni İkinci Bir Emre Kadar İptal Edildi
​Son Dakika! Şanlıurfa’da Doktorların İzni İkinci Bir Emre Kadar İptal Edildi
Şanlıurfa Valiliği, ikinci bir emre kadar doktorların bütün izinlerini iptal etti. Doktor izinleri iptal edilen iller arasında İstanbul, İzmir ve Ankara’nın da olduğu söylenirken 11 ildeki çok sayıda Doktor Şanlıurfa ve Mardin’e görevlendirildi.
​Kuveytliler Şanlıurfa’da Okul Yaptı
​Kuveytliler Şanlıurfa’da Okul Yaptı
Şanlıurfa’da Kuveytli hayırseverlerin desteği ile inşa edilen 16 derslikli iki okul eğitim öğretimin hizmetine sunuldu.
​Fransızlar Urfa'da Düğün Yaptı
​Fransızlar Urfa'da Düğün Yaptı
Şanlıurfa’nın kanaat önderlerinden Muhtar Aziz Demir’in kirve olduğu Sünnet Merasimine Fransa’dan Rose Gronger, Maria Leure de katıldı.
​Şanlıurfa’da Beyaz Altında Hasat Başladı
​Şanlıurfa’da Beyaz Altında Hasat Başladı
Türkiye'de üretilen pamuğun önemli bir kısmının karşılandığı 'GAP'ın başkenti Şanlıurfa'da, Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, pamuk hasadı startını verdi.
Halfeti'de Neler Oluyor? İddialar Çok Ciddi!
Halfeti'de Neler Oluyor? İddialar Çok Ciddi!
​Halfeti’de faaliyet gösteren Fırat Yüzer Restoran ve Kasr-ı Canan isimli duba restoran ve otelin belediye tarafından kapatılmaya çalışıldığı iddia edildi. Restoran ve otel sahibi Recep Akyol: “Önce elektrik ve suyumuzu sonra da ruhsatımızı iptal ettiler” diyerek devletin gücünü kullanan yöneticilere ateş püskürdü.
​Şanlıurfa’da Biçerdöverin İçindeki 5 Ton Pamuk Yandı
​Şanlıurfa’da Biçerdöverin İçindeki 5 Ton Pamuk Yandı
Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangında 5 ton pamuk yandı.
​Şanlıurfa'da Çocuğu Ateşler İçinde Yanan Anne: Burada Herkes Uyuyor
​Şanlıurfa'da Çocuğu Ateşler İçinde Yanan Anne: Burada Herkes Uyuyor
Eyyübiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Acil Servisine giden vatandaş çocuğuyla ilgilenilmediği gerekçesiyle şikayette bulundu.
​450 Yıllık Tarihi Şanlıurfa Sipahi Pazarı Teknolojiye Direniyor
​450 Yıllık Tarihi Şanlıurfa Sipahi Pazarı Teknolojiye Direniyor
Şanlıurfa’da 1566 yılında Kanuni Sultan Süleyman zamanında yapılan ve halen dokuma ürünlere ev sahipliği yapan tarihi Sipahi Pazarı'nda esnaf, el emeği göz nuru ürünlerin teknolojinin gelişmesiyle fabrikaların gölgesinde kalmasından yakınıyor.
​Şanlıurfa’da Yardım Çağrılarının Yüzde 91’i Asılsız
​Şanlıurfa’da Yardım Çağrılarının Yüzde 91’i Asılsız
Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, kentteki yardım çağrılarının yüzde 91’inin asılsız olduğunu belirtti.
​Şanlıurfa’da Yol Kenarında Bulunan Şüpheli Paketten El Yapımı Bomba Çıktı
​Şanlıurfa’da Yol Kenarında Bulunan Şüpheli Paketten El Yapımı Bomba Çıktı
Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde yol kenarında bulunan el yapımı patlayıcı kontrollü bir şekilde imha edildi.
​Erkek Arkadaşını 14 Yaşındaki Oğluna Öldürten Anne Yakalanmamak İçin Zayıfladı
​Erkek Arkadaşını 14 Yaşındaki Oğluna Öldürten Anne Yakalanmamak İçin Zayıfladı
Öğretmen, Öğrencilerinin Gözü Önünde Bıçaklandı
Öğretmen, Öğrencilerinin Gözü Önünde Bıçaklandı
​Kuveyt Büyükelçisi Zawawi’den Şanlıurfalılara Teşekkür
​Kuveyt Büyükelçisi Zawawi’den Şanlıurfalılara Teşekkür
​Milletvekili Özşavlı'dan Hilvan'a Destek Sözü
​Milletvekili Özşavlı'dan Hilvan'a Destek Sözü
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
04:42
Güneş
06:04
Öğle
12:26
İkindi
15:51
Akşam
18:35
Yatsı
19:50
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

﻿