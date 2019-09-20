​Milletvekili Özşavlı'dan Hilvan'a Destek Sözü

Hükümetimiz Bu Konuda Kararlıdır

Bayık: Vekilimizden Destek Sözü Aldık

Ak Parti Şanlıurfa İl Başkan Yardımcısı ve İlçe Koordinatörü Abdulkadir Karacabey ile birlikte gerçekleştirdiği ziyarette, İlçe Başkanı Mustafa Cidir ve teşkilat üyeleriyle Hilvan Belediyesi'ne geçen Özşavlı, Belediye Başkanı Aslan Bayık ve meclis üyeleri ile görüşerek Hilvan Belediyesi tarafından hazırlanan ve hayati önem taşıyan projelere destek olacağını ve bürokraside projelerin takipçisi olacağını belirtti.Hilvan Belediye Başkanı Aslan Alı Bayık'ın, tanıtmış oluğu organize sanayi, kentsel dönüşüm, millet bahçesi, kent meydanı ve içinde belediye hizmet binasının da yer aldığı kompleks projelerin hayata geçmesi için destek sözünde bulunan Milletvekili Halil Özşavlı, 31 Mart Genel Mahalli Seçimleri'nde %51'lik oy oranı ile üçüncü defa belediye başkanı seçilen Aslan Ali Bayık'ı tebrik ederek başarı diledi.Türkiye ve Şanlıurfa gündemini değerlendiren Özşavlı, ABD ile birlikte başlatılan ortak harekatın ülkemizin güneyinde oluşturulmak istenen terör koridorunun engellenmesine yönelik olduğunu belirterek 'Milletimizin bugüne kadar Ak Parti'ye göstermiş olduğu teveccüh ve duyduğu güven bundan sonra da devam edecektir. Terör gruplarının sınırımızda oluşturmak istediği sembolik bölgelere izin vermeyecek olan hükümetimizin bu konudaki kararlı mücadelesi devam edecektir. Bu nedenle içinden geçtiğimiz süreçte yaşanan bir takım küçük sıkıntılar da en iyi kısa zamanda atlatılacaktır' dedi.Hilvan için hazırlanan projelerin hayat önem taşıdığını belirten Belediye Başkanı Aslan Ali Bayık 'Hilvan'ı sosyal ve ekonomik alanlarında yarına taşıyacak çok önemli projelerimizi vekilimiz ile paylaşıp kendilerinden destek sözü aldık. Kendilerine şahsım ve Hilvan adına teşekkür ediyorum' dedi.Editör: Bahar Yüksel