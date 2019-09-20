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Bu haber 20 Eylül 2019 14:00:42 Tarihinde eklenmiştir.

​Erkek Arkadaşını 14 Yaşındaki Oğluna Öldürten Anne Yakalanmamak İçin Zayıfladı

Eşiyle birlikte erkek arkadaşını 14 yaşındaki oğluna öldürttüğü ileri sürülen ve müebbet hapis cezası alınan firari anne saklandığı evde yakalandı.

​Erkek Arkadaşını 14 Yaşındaki Oğluna Öldürten Anne Yakalanmamak İçin Zayıfladı

Edinilen bilgiye göre olay, Yüreğir ilçesinin Haydaroğlu Mahallesi Karataş Caddesi 233 Sokak girişinde 21 Eylül akşamı meydana geldi. İddiaya göre, akşam saatlerinde pompalı tüfek saçmalarıyla ağır yaralanan Ali G., kaldırıldığı Adana Şehir Hastanesinde yaşamını yitirdi. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Bürosu ekipleri, cinayeti işlediği ileri sürülen M.F.K.'yı (14) evinin yakının da yakalarken olayda kullanılan suç aletini de buldu.



 

Cinayet Dedektifleri Katilin 14 Yaşında Olduğunu Çözdü

Cinayet dedektifleri katilin 14 yaşındaki bir çocuk olduğunu görünce olayın anne ve babayla bir bağlantısı olabileceğini düşünerek eve gidip baba Ali Rıza'yı (41) daha sonra anne Sultan Karaaslanyiğit'i (37) gözaltına aldı. Anne ilk ifadesinde olaydan haberi olmadığını, baba ise evde uyurken oğlunun eve gelip pompalı tüfeği alıp gittiğini arkasından giderek durdurmak istediğini ancak oğlunun gittiğini söylediği öğrenildi.
Çocuk katil zanlısının ise "Motosikletine binmek istedim. Beni tersledi ve itti. Daha sonra bana küfredince eve giderek pompalı tüfeği aldım ateş ettim" diye ifade verdiği öğrenildi.




 

Olay Güvenlik Kameralarına Yansımış

Polis ne annenin ne babanın ne de çocuğun verdiği ifadeye inanmayarak ailenin evi etrafında ve olay yerinde güvenlik kamerası görüntüsü aradı. Yapılan araştırmada ailenin kaldığı apartmanın güvenlik kamerasına ulaşıldı. Görüntülerde çocuk, anne ve babanın asansörden birlikte indiği, çocuğun elinde pompalı tüfekle önde anne ve babanın ise onun arkasından birlikte gittikleri görüldü. Daha sonra polis cinayetin işlendiği yerde de bir güvenlik kamerasına ulaştı. Bu görüntüde ise Ali Genç'in motosiklet ile geçince anne, baba ve çocuğun koştuğu babanın eliyle oğluna şahsı gösterdiği yer alıyor. Bunun üzerine polis anne, babanın yeniden ifadesini aldı. Savcılık ise çocuğun psikolog eşliğinde yeniden ifadesini aldı.

Yeniden alınan ifadelerde çocuk bu kez "Anneme laf atıyordu. Onu rahatsız ettiği için öldürdüm” diye dedi. Azmettirici olarak gözaltında tutulan anne Sultan Karaaslanyiğit, "1 yıl önce iş yerlerimiz yan yanaydı. Ali, oğluma cinsel tacizde bulundu. Oğlumda bu yüzden öldürmüştür” derken baba Ali Rıza Karaaslanyiğit ise "Ben uyuyordum. Oğlumun bir anda evde bulunan tüfeği alarak dışarı çıktığını gördüm. Bende peşinden oğlumu durdurmak için çıktım. Ben başka bir şey bilmiyorum” dediği öğrenildi.

Ancak görüntülerde önden çocuk arkadan da anne ve babasının gittiği görüldü. 




 

"Öldürülen annenin erkek arkadaşı çıktı"

Polis bu ifadeler üzerine annenin telefonunu incelemeye aldı. Yapılan incelmede annenin Ali Genç'e "Kocam yok evde tekim bana gel" ve "İstersen taksiyle ben geleyim adres ver" diye mesajlaştığı Ali Genç'in de "Ben sana gelirim" diyerek motosiklete binip eve geldiğini saptadı. Ancak buna rağmen anne aralarında ilişki olmadığını ileri sürdü. Yapılan değerlendirmede kadın ile Ali Genç arasında ilişki olduğu, bunu da baba öğrenince annenin Ali Genç'in kendisini rahatsız ettiğini söylediği bu nedenle anne ve babanın 14 yaşındaki çocuklarına Ali Genç'i öldürttüğü ileri sürüldü. Anne ve baba azmettirmekten, çocuk ise adam öldürmekten adliyeye sevk edildi. 3 zanlı da tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ancak 10. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen ilk duruşmada anne ve baba tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. 21 Ağustos ayında ise mahkeme anneye erkek arkadaşını oğluna öldürtmekten müebbet hapis cezası, babaya cinayete iştirak etmekten tahrik indirimi de uygulayarak 18 yıl çocuğa ise 5 yıl 10 ay hapis cezası verdi. Çocuk ol olduğu günden bugüne cezaevinde olması ve yaşının da küçük olmasından dolayı karar sonrası tahliye edildi. Tutuksuz yargılanan anne ve babaya ise yakalama kararı çıktı. 18 yıl hapis cezası alan baba başka bir suçtan cezaevinde bulunurken anne ise kaçarak izini kaybettirdi.



 

"Yakalanmamak için zayıfladı kılık değiştirdi"

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı İnfaz Büro Amirliği dedektifleri kadının Hürriyet Mahallesinde saklandığını ve yakalanmamak için kilo verip kılık değiştirdiğini belirledi. Dedektifler kadının kaldığı ev etrafı da 24 saat beklemeye başladı. Bu sırada daha önce saçları açık olan anne evden kapalı bir şekilde çıktı. Polis hükümlünün yakalanmamak için kılık değiştirdiğini bildiği için kadını bir süre takip edip yakaladı. Hükümlü kadın emniyete getirilerek işlemlerinin ardından adliyeye daha sonrada cezaevine götürüldü.





Editör: Bahar Yüksel
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Asayiş
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​Erkek Arkadaşını 14 Yaşındaki Oğluna Öldürten Anne Yakalanmamak İçin Zayıfladı
Eşiyle birlikte erkek arkadaşını 14 yaşındaki oğluna öldürttüğü ileri sürülen ve müebbet hapis cezası alınan firari anne saklandığı evde yakalandı.
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