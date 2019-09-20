Öğretmen, Öğrencilerinin Gözü Önünde Bıçaklandı

Kulağından ve boynundan yaralandı

“Yaşadığım olayın şokundayım”

Edinilen bilgilere göre olay, Diyarbakır'ın Çınar ilçesi Çınar Meslek Lisesi içerisinde bulunan kantinde meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belirlenemeyen 2'si 18 yaşından büyük 3 kişi, kantin kapısını sert bir şekilde kapatınca öğretmen M.B. tarafından uyarıldı. Bunun üzerine şahıslar, öğretmene kim olduğunu sorunca M.B., “Ben burada görevli öğretmenim” dedi. Şahıslar öğretmenin verdiği cevap sonrası ellerinde bulunan kesicisi aletlerle M.B.'ye saldırmaya başladı.Öğrencilerin gözü önünde kesici aletlerle saldırıya uğrayan öğretmen M.B., sol kulağının arkasından ve boynundan aldığı darbeler sonucunda yaralanırken, can havli ile dışarı kaçtı. Meslektaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. M.B., ambulansla Çınar ilçe Devlet Hastanesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alınırken, saldırıyı gerçekleştiren şahıslar hakkında şikayetçi oldu.Yaşanan olayı anlatan ve 2 gün iş göremez raporu alan öğretmen M.B., yaşananlar karşısında şok geçirdiğini ve psikolojik olarak çöktüğünü söyledi. Saldırıyı gerçekleştiren şahısları devlet malına zarar verdikleri için uyardığını belirten M.B., “Ben onları sadece sözlü bir şekilde uyardım. Bana kim olduğumu sordular, öğretmenim deyince bana ellerinde bulunan kesici aletlerle öğrencilerin gözü önünde saldırdılar. Yapılan bu olay bana tek değil bütün öğretmenlere yapılmıştır. Ben o şahısların hak ettiği cezaya çarptırılması için şikayetçiyim” dedi. Olayla ilgili gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.Editör: Bahar Yüksel