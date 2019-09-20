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Bu haber 20 Eylül 2019 10:52:12 Tarihinde eklenmiştir.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne Selçuk Doğuş Atandı

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu Kocaeli Emniyet Müdürlüğü’ne atanırken Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü’ne ise Kırıkkale Kırıkkale Polis Meslek Yüksekokulu (PMYO) müdürü Selçuk Doğuş atandı.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne Selçuk Doğuş Atandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan Emniyet Müdürleri Atama Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı. 



Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan Emniyet Müdürleri Atama Kararnamesi’ne göre, boşta bulunan 4 Emniyet Genel Müdür Yardımcılığı görevine atama yapılırken, 49 ilin Emniyet Müdürü değişti. Söz konusu illerden 14'ünün Emniyet Müdürü ise polis başmüfettişliğine getirildi.


 

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürü Kim Oldu?

Resmi Gazete’de yayınlanan karara göre Şanlıurfa İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu Kocaeli Emniyet Müdürlüğü’ne atanırken, Tipioğlu’dan boşalan İl Emniyet Müdürlüğü koltuğuna ise ise Kırıkkale Kırıkkale Polis Meslek Yüksekokulu (PMYO) müdürü Selçuk Doğuş oturdu.



 

Yeni Emniyet Müdürü Atamaları

Kararda, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanı Resul Holoğlu, Personel Daire Başkanı Ahmet Şengün ve Kayseri Emniyet Müdürü İbrahim Kulular emniyet Genel Müdür Yardımcılığı'na getirilirken, Emniyet Genel Müdür Yardımcılığı görevini vekaleten yürüten 1. Hukuk Müşaviri Selami Hüner ise bu göreve asaleten atanırken Hüner'in yerine 1. Hukuk Müşavirliği'ne de Polis Başmüfettişi Ziyaettin Kaygusuz atandı.


 

49 ilde emniyet müdürlerinin yeri değişti

Atama Kararına göre; Konya Emniyet Müdürü Şükrü Yaman Diyarbakır'a, Diyarbakır Emniyet Müdürü Tacettin Aslan Bursa'ya, Mardin Emniyet Müdürü Hasan Onar Balıkesir'e, Hakkari Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu Muğla'ya, Şırnak Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy Manisa'ya, Muğla Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya Mardin'e, Hatay Emniyet Müdürü Kamil Karabörk Kayseri'ye, Balıkesir Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek Gaziantep'e ve Samsun Emniyet Müdürü Vedat Yavuz Hatay'a atandı.

Bunun yanı sıra, Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı daire başkanlıklarından Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığına Kırıkkale Emniyet Müdürü Mahmut Çorumlu, Personel Daire Başkanlığına Trabzon Emniyet Müdürü Orhan Çevik, Kriminal Daire Başkanlığına Bartın Emniyet Müdürü Ogün Vural, Koruma Daire Başkanlığına Medya-Halkla İlişkiler ve Protokol Daire Başkanı Tolga Aliusta, Sosyal Hizmetler ve Sağlık Daire Başkanlığına ise Polis Başmüfettişi Ayşegül Özcan atandı.


Editör: Bahar Yüksel
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Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne Selçuk Doğuş Atandı
Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne Selçuk Doğuş Atandı
Şanlıurfa İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu Kocaeli Emniyet Müdürlüğü’ne atanırken Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü’ne ise Kırıkkale Kırıkkale Polis Meslek Yüksekokulu (PMYO) müdürü Selçuk Doğuş atandı.
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