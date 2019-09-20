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Bu haber 20 Eylül 2019 08:39:44 Tarihinde eklenmiştir.

​2.ULUSLARARASI COĞRAFİ İŞARETLİ ÜRÜNLER ZİRVESİ’NDE ŞANLIURFA RÜZGARI

Cumhurbaşkanlığının himayelerinde, Ankara Ticaret Odasının (ATO) ev sahipliğinde düzenlenen "2. Uluslararası Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi’nin açılışı Cumhurbaşkanımızın Eşi Emine Erdoğan tarafından gerçekleştirildi. 2. Uluslararası Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi'ne 12 bin yıllık geçmişi ve tescilli 27 ürünüyle lider olan Şanlıurfa damgasını vurdu.

​2.ULUSLARARASI COĞRAFİ İŞARETLİ ÜRÜNLER ZİRVESİ’NDE ŞANLIURFA RÜZGARI

ATO Congressium'da gerçekleştirilen zirvede, Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası (ŞUTSO) ile Şanlıurfa Ticaret Borsası ortak stant açarak Şanlıurfa'nın yöresel ürünleri ve kültürel değerlerini tanıttı. 



 

Şanlıurfa’nın Coğrafı Onay Almış Ürünleri Sergilendi

ŞUTSO Yönetim Kurulu Başkanı Halil Peltek ile Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya çiğköfte, içliköfte, lahmacun, zerde, üzlemeli pilav, tirit, lebeni, isot ve fıstık başta olmak üzere Şanlıurfa'nın coğrafi işaret onayı almış ürünlerinin tanıtımını gerçekleştirdi.Zirvenin ilk gününde Şanlıurfa standını, AB Uyum Komisyonu Başkanı Şanlıurfa Ak Parti Milletvekili Kasım Gülpınar, TBMM İdare AmiriŞanlıurfa Ak Parti Milletvekili Dr.Halil Özcan, Eski Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkçi,  Eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı F.Betül Sayan Kaya, Adalet Bakan Yardımcısı Uğurhan Kuş, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Ak Parti MKYK Üyesi Vildan Polat, önceki dönem Şanlıurfa Milletvekili Kemalettin Yılmaztekin, TOBB Odalar ve Borsalar Daire Başkanı Hasan Erbay, ATO Başkanı Gürsel Baran, zirveye katılan Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Borsaları, Kalkınma Ajansları başkan ve temsilcileriyle vatandaşlar ziyaret etti. Ziyarette ŞUTSO Yönetim Kurulu Başkanı Halil Peltek ile Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya, Eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı F.Betül Sayan Kaya’ya; Türkiye’nin % 45’inin üretildiği pamuk ve yaklaşık %50’sinin üretildiği Şanlıurfa fıstığını, aranjman haliyle sundu.
Zirve kapsamında, Avusturya, İtalya, Gürcistan, Güney Afrika, Ekvador ve Tanzanya'nın da aralarında bulunduğu bazı ülkelerin büyükelçilikleri, Ankara başta olmak üzere çeşitli illerin valilikleri ile oda ve borsalar stant açtı.  Stantlarda ülke, bölge ve yörelerin geleneksel ürünleri sergilendi.




Editör: Bahar Yüksel
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​2.ULUSLARARASI COĞRAFİ İŞARETLİ ÜRÜNLER ZİRVESİ’NDE ŞANLIURFA RÜZGARI
​2.ULUSLARARASI COĞRAFİ İŞARETLİ ÜRÜNLER ZİRVESİ’NDE ŞANLIURFA RÜZGARI
Cumhurbaşkanlığının himayelerinde, Ankara Ticaret Odasının (ATO) ev sahipliğinde düzenlenen "2. Uluslararası Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi’nin açılışı Cumhurbaşkanımızın Eşi Emine Erdoğan tarafından gerçekleştirildi. 2. Uluslararası Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi'ne 12 bin yıllık geçmişi ve tescilli 27 ürünüyle lider olan Şanlıurfa damgasını vurdu.
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