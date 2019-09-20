​2.ULUSLARARASI COĞRAFİ İŞARETLİ ÜRÜNLER ZİRVESİ’NDE ŞANLIURFA RÜZGARI

Şanlıurfa’nın Coğrafı Onay Almış Ürünleri Sergilendi

ATO Congressium'da gerçekleştirilen zirvede, Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası (ŞUTSO) ile Şanlıurfa Ticaret Borsası ortak stant açarak Şanlıurfa'nın yöresel ürünleri ve kültürel değerlerini tanıttı.ŞUTSO Yönetim Kurulu Başkanı Halil Peltek ile Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya çiğköfte, içliköfte, lahmacun, zerde, üzlemeli pilav, tirit, lebeni, isot ve fıstık başta olmak üzere Şanlıurfa'nın coğrafi işaret onayı almış ürünlerinin tanıtımını gerçekleştirdi.Zirvenin ilk gününde Şanlıurfa standını, AB Uyum Komisyonu Başkanı Şanlıurfa Ak Parti Milletvekili Kasım Gülpınar, TBMM İdare AmiriŞanlıurfa Ak Parti Milletvekili Dr.Halil Özcan, Eski Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkçi, Eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı F.Betül Sayan Kaya, Adalet Bakan Yardımcısı Uğurhan Kuş, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Ak Parti MKYK Üyesi Vildan Polat, önceki dönem Şanlıurfa Milletvekili Kemalettin Yılmaztekin, TOBB Odalar ve Borsalar Daire Başkanı Hasan Erbay, ATO Başkanı Gürsel Baran, zirveye katılan Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Borsaları, Kalkınma Ajansları başkan ve temsilcileriyle vatandaşlar ziyaret etti. Ziyarette ŞUTSO Yönetim Kurulu Başkanı Halil Peltek ile Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya, Eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı F.Betül Sayan Kaya’ya; Türkiye’nin % 45’inin üretildiği pamuk ve yaklaşık %50’sinin üretildiği Şanlıurfa fıstığını, aranjman haliyle sundu.Zirve kapsamında, Avusturya, İtalya, Gürcistan, Güney Afrika, Ekvador ve Tanzanya'nın da aralarında bulunduğu bazı ülkelerin büyükelçilikleri, Ankara başta olmak üzere çeşitli illerin valilikleri ile oda ve borsalar stant açtı. Stantlarda ülke, bölge ve yörelerin geleneksel ürünleri sergilendi.Editör: Bahar Yüksel