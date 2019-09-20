Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Advert
Bu haber 20 Eylül 2019 08:39:44 Tarihinde eklenmiştir.

​2.ULUSLARARASI COĞRAFİ İŞARETLİ ÜRÜNLER ZİRVESİ’NDE ŞANLIURFA RÜZGARI

Cumhurbaşkanlığının himayelerinde, Ankara Ticaret Odasının (ATO) ev sahipliğinde düzenlenen "2. Uluslararası Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi’nin açılışı Cumhurbaşkanımızın Eşi Emine Erdoğan tarafından gerçekleştirildi. 2. Uluslararası Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi'ne 12 bin yıllık geçmişi ve tescilli 27 ürünüyle lider olan Şanlıurfa damgasını vurdu.

​2.ULUSLARARASI COĞRAFİ İŞARETLİ ÜRÜNLER ZİRVESİ’NDE ŞANLIURFA RÜZGARI

ATO Congressium'da gerçekleştirilen zirvede, Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası (ŞUTSO) ile Şanlıurfa Ticaret Borsası ortak stant açarak Şanlıurfa'nın yöresel ürünleri ve kültürel değerlerini tanıttı. 



 

Şanlıurfa’nın Coğrafı Onay Almış Ürünleri Sergilendi

ŞUTSO Yönetim Kurulu Başkanı Halil Peltek ile Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya çiğköfte, içliköfte, lahmacun, zerde, üzlemeli pilav, tirit, lebeni, isot ve fıstık başta olmak üzere Şanlıurfa'nın coğrafi işaret onayı almış ürünlerinin tanıtımını gerçekleştirdi.Zirvenin ilk gününde Şanlıurfa standını, AB Uyum Komisyonu Başkanı Şanlıurfa Ak Parti Milletvekili Kasım Gülpınar, TBMM İdare AmiriŞanlıurfa Ak Parti Milletvekili Dr.Halil Özcan, Eski Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkçi,  Eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı F.Betül Sayan Kaya, Adalet Bakan Yardımcısı Uğurhan Kuş, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Ak Parti MKYK Üyesi Vildan Polat, önceki dönem Şanlıurfa Milletvekili Kemalettin Yılmaztekin, TOBB Odalar ve Borsalar Daire Başkanı Hasan Erbay, ATO Başkanı Gürsel Baran, zirveye katılan Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Borsaları, Kalkınma Ajansları başkan ve temsilcileriyle vatandaşlar ziyaret etti. Ziyarette ŞUTSO Yönetim Kurulu Başkanı Halil Peltek ile Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya, Eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı F.Betül Sayan Kaya’ya; Türkiye’nin % 45’inin üretildiği pamuk ve yaklaşık %50’sinin üretildiği Şanlıurfa fıstığını, aranjman haliyle sundu.
Zirve kapsamında, Avusturya, İtalya, Gürcistan, Güney Afrika, Ekvador ve Tanzanya'nın da aralarında bulunduğu bazı ülkelerin büyükelçilikleri, Ankara başta olmak üzere çeşitli illerin valilikleri ile oda ve borsalar stant açtı.  Stantlarda ülke, bölge ve yörelerin geleneksel ürünleri sergilendi.




Editör: Bahar Yüksel
Etiketler
Yorum Yap
Yurt
Harran Belediyesi’nin Telabyad’a Yardımları Sürüyor
Harran Belediyesi’nin Telabyad’a Yardımları Sürüyor
Harran Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz'un talimatları doğrultusunda Suriye'nin Telabyad ilçesinde güvenlik kuvvetlerimizin bulunduğu kontrol noktalarında alt yapı çalışmaları başladı.
Beyazgül: Elazığ’da ihtiyaçları sorduk ve sonra ise bazı yerleri gezerek istişarelerde bulunduk
Beyazgül: Elazığ’da ihtiyaçları sorduk ve sonra ise bazı yerleri gezerek istişarelerde bulunduk
​Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Şubat ayı Meclisi ilk oturumu Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül başkanlığında gerçekleşti.
​Ak Parti’den Kopuşlar Devam Ediyor
​Ak Parti’den Kopuşlar Devam Ediyor
Şanlıurfa Taksiciler Dernek Başkanı Hasan Karadaş, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’ün başkanlık koltuğuna oturduğundan beridir taksicilerin kan ağladığını ifade ederek; “Ben bir Ak Partili ve dernek başkanı olarak koltuğa oturduğunuz sürece AKP’ye oy vermiyorum.” dedi.
​Bilici, Şehit Kardeşinin Düğününe Katıldı
​Bilici, Şehit Kardeşinin Düğününe Katıldı
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Bilici, Şehidimizi Piyade Er Hüseyin Koroç' un kardeşinin düğün törenine katıldı.
​Başkan Beyazgül, Muhtarlarla Bir Arada
​Başkan Beyazgül, Muhtarlarla Bir Arada
Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, muhtarlarla koordinasyon toplantılarını sürdürüyor. Haliliye İlçesine bağlı Havşanlı Mahallesinde bölge muhtarlarıyla bir araya gelen Başkan Beyazgül, Urfa’nın hizmet alanı olarak çok geniş bir alan olduğunu belirtti.
​Başkan Bayık, Yangında Evi Küle Dönen Aileye Yardım Elini Uzattı
​Başkan Bayık, Yangında Evi Küle Dönen Aileye Yardım Elini Uzattı
Şanlıurfa’nın Hilvan ilçesindeki evlerinde elektrik kontağından çıkan yangınla zor durumda kalan aileye Hilvan Belediye Başkanı Aslan Ali Bayık el uzattı.
Harran’da Yol Çalışmaları Devam Ediyor
Harran’da Yol Çalışmaları Devam Ediyor
Harran Belediyesi, kırsal mahallelerde vatandaşların yol ihtiyaçlarını gidermek amacıyla bazı mahallelerde yol yapım çalışmalarını tamamlarken, bazı mahallelerde ise stabilize yol yapım çalışmalarına devam ediyor.
​Başkan Beyazgül, Bir Geleneği Daha Hatırlattı
​Başkan Beyazgül, Bir Geleneği Daha Hatırlattı
Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Tarihi Hanlar Bölgesindeki gezisi sırasında Kuşçu Pazarını ziyaret ederek esnaf ve kuş meraklıları ile bir araya geldi. Temaslarında eski Urfa geleneklerinden birini yaşatan Başkan Beyazgül, kuş azadı gerçekleştirerek "Urfa'mız birçok güzelliği içerisinde barındıran bir şehrimiz. Kuşçuluk kültürümüz de bu güzelliklerden biridir" dedi.
Şanlıurfa Orman İşletme Müdürü Kenan ÖZKINACI Göreve Başladı
Şanlıurfa Orman İşletme Müdürü Kenan ÖZKINACI Göreve Başladı
Konya Orman Bölge Müdürlüğünde, Beyşehir Orman İşletme Müdür Yardımcısı olarak görevini yürütmekteyken Şanlıurfa Orman İşletme Müdürü olan Kenan ÖZKINACI yeni görevine başladı.
​Başkan Soylu: 2020 Ceylanpınar için hizmet yılı olacak
​Başkan Soylu: 2020 Ceylanpınar için hizmet yılı olacak
Ceylanpınar Belediyesi tarafından düzenlenen Plan Proje ve bilgilendirme toplantısında konuşan Belediye Başkanı Feyyaz Soylu, "2020 Ceylanpınar için hizmet yılı olacak." dedi.
Özyavuz, Sınır Ötesinde
Özyavuz, Sınır Ötesinde
Harran Belediyesi sınır ötesi Suriye/Telabyad'da güvenlik güçleri için kurulacak olan kontrol noktalarına alt yapı ve üst yapı çalışmalarını başlattı.
​Şanlıurfa’da İnternet Kafe Sahiplerine Eğitim Verildi
​Şanlıurfa’da İnternet Kafe Sahiplerine Eğitim Verildi
Haliliye Kaymakamlığı, Haliliye İlçe sınırları içerisinde faaliyet gösteren internet kafe işletmecilerine bir eğitim verilerek, uyulması gereken hususlarda bilgilendirildiler.
​Şanlıurfa’da Kayıp! Genç Kızdan 2 Gündür Haber Alınamıyor
​Şanlıurfa’da Kayıp! Genç Kızdan 2 Gündür Haber Alınamıyor
​Şanlıurfa’da Yarın İtibaren Ekmeğe Zam
​Şanlıurfa’da Yarın İtibaren Ekmeğe Zam
​Çocuğunu Görmek İsteyen Baba, Kayınbabası Tarafından Öldürüldü
​Çocuğunu Görmek İsteyen Baba, Kayınbabası Tarafından Öldürüldü
​32 Yaşındaki Erkek Görünümlü Kadın, Aşık Olduğu 14 Yaşındaki Kızı Kaçırdı
​32 Yaşındaki Erkek Görünümlü Kadın, Aşık Olduğu 14 Yaşındaki Kızı Kaçırdı
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
05:51
Güneş
07:12
Öğle
12:44
İkindi
15:40
Akşam
18:06
Yatsı
19:22
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

﻿