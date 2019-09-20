​11 Yaşındaki Çocuk Taciz Edildi! Mahalleli Ayağa Kalktı

11 Yaşındaki Erkek Çocuğunu Taciz Etti

Adana Valiliği Açıklama Yaptı

​11 Yaşındaki Çocuk Taciz Edildi! Mahalleli Ayağa KalktıOlay, Adana’nın Seyhan ilçesi Dumlupınar Mahallesi 38070 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, ismi öğrenilemeyen bir kişi, 11 yaşındaki erkek çocuğuna taciz etti. Daha sonra çevredeki vatandaşlar tacizi görünce şahıs kaçtı. Bunun üzerine mahalleli şahsın evinin önünde toplandı. Kalabalık grup 'İdam istiyoruz' sloganı atarak evi taşladı ve yakmaya çalıştı. Bölgeye çevik kuvvet, özel harekat ve asayiş ekipleri sevk edildi.Özel Harekat polisleri çevrede yoğun güvenlik önlemi alırken, çevik kuvvet de öfkeli kalabalığı biber gazı kullanarak dağıttı. Polis ekipleri olayı gerçekleştiren ve kaçan şahsı yakalama çalışması başlattı.Adana Valiliğinden 11 yaşındaki erkek çocuğuna cinsel istismar olayı ile ilgili açıklama yapıldı.Valilikten yapılan açıklamada, ”İlimizde meydana gelen ve bazı basın yayın organlarına yansıyan cinsel istismar olayı ile ilgili Valiliğimizce aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. 19.09.2019 günü saat 19.00 sıralarında Emniyet Birimimize gelen bir ihbarda 11 yaşlarında bir erkek çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen yaklaşık 20 yaşlarında ve düzgün Türkçe konuşan ve vatandaşımız olduğu değerlendirilen bir şahısla ilgili adli ve idari tahkikata başlanmış olup, vatandaşlarımızın kamu düzeninin devamı açısından Emniyet Birimlerimize yardımcı olmaları ve gerekli sağduyu göstermeleri önemle rica olunur.” denildi.Editör: Bahar Yüksel