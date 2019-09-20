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Bu haber 20 Eylül 2019 08:01:56 Tarihinde eklenmiştir.

​Pakdemir Müjdeyi Verdi: Desteklemeler Yarın Yatırılacak

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, iyi tarım ve organik tarım desteklemeleri kapsamında 123 bin 304 üreticiye 395 milyon 890 bin 789 TL'nin yarın 18.00 itibarı ile ödenmeye başlayacağını müjdeledi. Yağlı Tohumlu Bitkiler ve Bitkisel Yağlar Konferansı’nda konuşan Pakdemirli, 11 Kasım günü saat 11.00’de 81 ilde yapılacak 11 milyon fidanı toprakla buluşturma etkinliğine de herkesi davet etti.

​Pakdemir Müjdeyi Verdi: Desteklemeler Yarın Yatırılacak

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Bitkisel Yağ Sanayicileri Derneği (BYSD) tarafından düzenlenen Yağlı Tohumlu Bitkiler ve Bitkisel Yağlar Konferansı'nda konuştu. Ataşehir'deki bir otelde düzenlenen konferansa yerli ve yabancı çok sayıda iş insanı katıldı. Konferansın açılış konuşmasını yapan BYSD Başkanı Tahir Büyükhelvacıgil, yüzyılın en stratejik sektörünün tarım olduğuna dikkat çekerek sektörle ilgili sorunlar ve çözüm önerilerini dile getirdi.



 

Türkiye, Ağacın Bile Siyaset Yapıldığı Yer

Son aylarda sıkça gündeme gelen orman yangınlarıyla ilgili konuşan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, “Kamuoyunda orman yangınları bu yaz hep gündem oldu. Aslında kabaca baktığınızda, Türkiye bu konuda açık ara lider. Ama Türkiye'de ağacın bile siyaseti yapıldığı için, bizim buradaki başarımızı maskelemek ve gölgelemek maksadıyla ne yazık ki muhalefet bu işi üstlendi ve çok siyasi olarak gitti. Bizim yaklaşık 22 milyon hektar orman alanımız var. Portekiz'in her yıl orman alanlarının yüzde 3,33'ü yanıyor. İtalyanların yüzde 0,5 yanıyor. Yunanlıların yüzde 0,4'ü yanıyor. Fransa'nın 0,07'si yanıyor. Türkiye'nin 0,04'ü yanıyor. Yani biz açık ara orman yangınlarıyla ilgili konuda lideriz. Ama tabi ki kamuoyunda ağacın daha çok konuşuluyor olması beni bir yandan da memnun ediyor. Bizim zaten daha önceden hazırlamış olduğumuz bir çalışma vardı, bir dünya rekoru kırmak. Bu dünya rekoruyla 3 - 4 milyon ağaç dikmek istiyorduk ama bu hedefi arttırdık. 11 Kasım'da, 81 ilimizde yapacağımız 11 milyon fidan dikimi merasiminde 11 milyon ağacı toprakla buluşturacağız. Bu güne kadar 4 buçuk milyar fidanı son 15 yılda toprakla buluşturmuş bir iktidarız. 2023 hedefimiz ise dünyada yaşayan her bir insan için bir fidan dikmek. ‘Daha Yeşil Bir Türkiye' sloganıyla 11 Kasım saat 11.00'da 81 ilde yapacağımız bu etkinlikle, genç yaşlı el ele 11 milyon fidanı toprakla buluşturacağız. Bu vesileyle, burada bulunan herkesi bu etkinliğe davet ediyorum” dedi.
Ekim ayında gerçekleştirilecek Tarım ve Orman Şurası'na da özellikle gençleri davet eden Bakan Bekir Pakdemirli, “Başta gençlerimiz olmak üzere tüm hazirunu, Ekim ayında gerçekleştireceğimiz Tarım ve Orman Şuramıza davet ediyorum. Türkiye'de tarım herhalde, futboldan sonra herkesin en çok konuştuğu konu. Bu anlamda da bir söylem birlikteliği olsun diye, Tarım ve Orman Şurası'nı toplama kararı aldık ve 15 yıl sonra ilk defa Tarım Şurası toplanıyor” diye konuştu.




 

Desteklemeler Yarın Yatacak

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, esas müjdeyi üretici ve çiftçilere verdi. Bakan Pakdemirli, “İyi Tarım ve Organik Tarım destek ödemeleriyle ilgili üretici ve çiftçimizin yüzünü güldürecek bir müjde vermek istiyorum. Destek ödemeleri 20 Eylül, yani yarın 18.00'dan sonra başlayacak. Ödemeler TC kimlik numarasına göre yapılacak. Son hanesi 4, 6 ve 8 olanlar 20 Eylül 2019 saat 18.00'dan sonra, son hanesi 0 ve 2 olanlar da 27 Eylül 2019 saat 18.00'den sonra iyi tarım desteklemeleri 55 bin 849 üreticiye 162 milyon 974 bin 573 lira, organik tarım desteklemeleri 67 bin 455 üreticiye 232 milyon 916 bin lira. Toplamda 123 bin 304 üreticiye de 395 milyon 890 bin 789 lira ödenmiş olacak. Hayırlı, uğurlu olsun” dedi.





Editör: Bahar Yüksel
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Ekonomi
​Pakdemir Müjdeyi Verdi: Desteklemeler Yarın Yatırılacak
​Pakdemir Müjdeyi Verdi: Desteklemeler Yarın Yatırılacak
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, iyi tarım ve organik tarım desteklemeleri kapsamında 123 bin 304 üreticiye 395 milyon 890 bin 789 TL'nin yarın 18.00 itibarı ile ödenmeye başlayacağını müjdeledi. Yağlı Tohumlu Bitkiler ve Bitkisel Yağlar Konferansı’nda konuşan Pakdemirli, 11 Kasım günü saat 11.00’de 81 ilde yapılacak 11 milyon fidanı toprakla buluşturma etkinliğine de herkesi davet etti.
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