​Son Dakika! Şanlıurfa’da Doktorların İzni İkinci Bir Emre Kadar İptal Edildi

Şanlıurfa Valiliği ikinci bir emre kadar Şanlıurfa’da görev yapan doktorların izinlerini iptal etti. Şanlıurfa ile beraber İstanbul, İzmir ve Ankara’da görev yapan doktorların da izinleri iptal edilirken, 11 ildeki çok sayıda doktor da Şanlıurfa ve Mardin’e görevlendirildi. Doktorların izinlerinin iptal edilme ve bölgeye çok sayıda doktorun sevk edilmesinin sebebi ise Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye bölgesine yapılması planlanan sınır dışı askeri harekatta sağlık hizmetlerinin yürütülmesi oldu.Şanlıurfa’daki doktorların izin iptali Sağlık Bakanlığı’ndan gönderilen yazıda şu şekilde ifade edildi:“Şanlıurfa/Mardin İl Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı sağlık tesisleri emrine Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye bölgesine yapılması planlanan sınır dışı askeri harekat kapsamında sağlık hizmetlerinin yürütülmesi için yapılan organizasyona destek vermek amacıyla resen görevlendirilen personelin, 20/08/2019-20/10/2019 tarihleri arasındaki görevlendirilme onayları ekte gönderilmektedir.”Editör: Bahar Yüksel