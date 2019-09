Şanlıurfa'da Beyaz Altın Hasadı Başladı

Bayraktar: Bereketli Hilal 'Şanlıurfa'

Şanlıurfa'da Beyaz Altın Hasadı BaşladıTarım kenti Şanlıurfa'da pamuk hasadının startını veren TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, önemli açıklamalarda bulundu.Türkiye Ziraat Odaları Birliği ( TZOB ) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar'ın katılımıyla Türkiye'nin önemli tarım kentlerinden biri olan Şanlıurfa'da, pamuk hasat sezonu açıldı.GAP Projesinin en büyük ürünü olan 'Beyaz Altın' diye adlandırılan pamuk hasadına, Bayraktar'ın yanı sıra Şanlıurfa Ziraat Odası Başkanı Ahmet Eyyüpoğlu, Ziraat Mühendisler ve kentteki birçok çiftçi katıldı.Kentteki bir pamuk tarlasında startı verilen hasat öncesi açıklama yapan Bayraktar, Şanlıurfalı çiftçilerin sorunlarının çözülmesi için hükümete çağrıda bulundu.Pamuk hasadına tarımın ilk yapıldığı yer olan Şanlıurfa'da başladığını kaydeden Bayraktar, "Ülkemiz pamuğunun yaklaşık yüzde 40'ının üretildiği, tarımın ilk yapıldığı bölgelerden biri olan, 'bereketli hilal' içinde yer alan Şanlıurfa'da düzenlediğimiz pamuk hasadımıza hoş geldiniz. Bugün yine bir hasat töreninde sizlerle beraberiz. Türkiye Ziraat Odaları Birliği olarak, hasat etkinliklerine katılıyor, çiftçimizin sevincine de sıkıntısına da ortak olmaya gayret ediyoruz. Pamuk tekstil sanayimize sağladığı katma değer, tekstil ve konfeksiyon ihracatının ülkemiz ekonomisine kazandırdığı döviz miktarı, yarattığı istihdam hacmiyle Türk tarımı için vazgeçilemez bir üründür" dedi.Türkiye'de pamuk ihracatının istenilen düzeyde olmadığını aktaran Bayraktar, "1995 yılında 2 milyon 224 bin ton olan kütlü pamuk üretimi, 2009 yılında 1 milyon 725 bin tona kadar geriledikten sonra, 2011 yılında 2 milyon 580 bin ton ile rekor kırdı. Yine de ülkemizin ihtiyacı olan pamuğu bir türlü karşılayamıyoruz. Bu oranın çok daha fazla artırılması, hatta ülke ihtiyacımızın ülke içinden karşılanması için ne gerekiyorsa yapmalıyız. Bunun başka yolu yoktur. Sadece geçen yıl 752 bin ton lif pamuk ithali için 1,4 milyar dolar döviz ödedik. Ülkemiz 2008-2018 döneminde, 14,8 milyar dolar dövizi pamuk ithalatı için harcadı. Bu para ülke çiftçimiz yerine yabancı ülkelerin çiftçilerine katkı sağladı" diye konuştu.Pamuk fiyatlarındaki gerileme nedeniyle çiftçilerin her daim yanında olacaklarını belirten bayraktar, "Pamuk fiyatları son bir yılda yaklaşık yüzde 26 oranında geriledi. Gerileme özellikle son 5 ayda meydana geldi. Geçen yıl uluslararası piyasalarda Haziran ayında 84 sente kadar çıkan pamuk fiyatları, bu yıl Ağustos başında 58 sente kadar indi. Bu günlerde 62 sent dolaylarında seyrediyor. 29 Ağustosta Şanlıurfa'da, 2 Eylül'de Adana'da, Yönetim Kurulu üyelerimiz, Ziraat Odası Başkanlarımız ve çiftçilerimizin geniş katılımıyla düzenlediğimiz basın açıklamalarında pamuktaki sorunları dile getirdik. Çiftçimizin sesi olduk. Çiftçimizin derdi bizim derdimiz. Çiftçimizin sevinci bizim sevincimiz. Tasada ve kıvançta hep beraberiz. Çiftçimiz sıkıntıdaysa biz de sıkıntıdayız" ifadelerini kullandı.Bayraktar, sözlerine şöyle devam etti:"Pamukta maliyetimizi en fazla etkileyen girdilerin fiyatları son bir yılda arttı. Bununla da kalmadı. İşçilik ücretleri de arttı, sulama fiyatları arttı. Fakat pamuk fiyatları yüzde 26'nın üzerinde düştü. Şimdi soruyorum? Maliyetleri yüzde 100'ü aşan oranlarda artan üreticimiz, geçen yılın yüzde 26 altında bir pamuk satış fiyatıyla ne yapacak? Çoluğuna, çocuğuna nasıl ekmek götürecek? Önlem alınmazsa pamuğun artık en önemli ürünlerden biri haline geldiği Güneydoğu Anadolu Bölgemiz de dahil olmak üzere seneye pamuk üretiminde çok büyük sorun yaşanır. Derhal önlem alınmalı ve pamuk üreticisinin tarlada kalması sağlanmalıdır."Son yıllarda Şanlıurfa'da da pamuk veriminin düştüğünü söyleyen Bayraktar, "Şanlıurfa, son yıllarda GAP'ın da devreye girmesiyle pamuk üretiminde en ön sıraya yerleşti. Bu bölgemiz, pamuk ekim alanları genişliği bakımından ilk sıradadır. Pamuk ekim alanları, 1995 yılından bu yana diğer bölgelerde azalırken, Güneydoğu Anadolu Bölgemizde yüzde 53 oranında artmıştır. Ülkemizde üretilen pamuğun yüzde 55'i Güneydoğu Anadolu Bölgesinde üretilmiştir. Pamuk üretiminde iller arasında birinciliği alan Şanlıurfa'da 2 milyon 314 bin dekar alanda pamuk ekilmiş ve 1 milyon 28 bin ton kütlü pamuk elde edilmiştir. Şanlıurfa, pamuk ekim alanlarında yüzde 44,6 üretimde ise yüzde 40 ay almaktadır. Buna karşın hem Güneydoğu Anadolu genelinde hem de Şanlıurfa'da pamukta verim ülke ortalamasına göre düşüktür" sözlerine yer verdi.Şanlıurfa'da pamuk veriminin arttırılması için çalışmalar yapacaklarını ve olayın takipçisi olacaklarına açıklayan Bayraktar, "Türkiye ortalamasının üste çıkması lazım. Bu bölgeye bu yakışır, bunu da inşallah güzel bir çalışmayla gerçekleştireceğiz . Çünkü bu bölge Türkiye’nin pamuk üretiminin yarıdan fazlasını üretiyorsa rakamlarında da Türkiye birincisi olmak zorunda. Dolayısıyla inşallah onu da sağlayacağız. Hem hükümetimizin vereceği desteklerle bunu sağlayacağız hem de zamanında yapacağımız çalışmalarla bunu sağlayacağız. Şimdi bugün olduğu gibi her zaman sizlerin yanında olacağız. Bugün buradayız en çok mağduriyeti siz yaşıyorsunuz doğru mu? En çok mağduriyeti siz yaşıyorsunuz onun için buradayız. Sorunlarınıza dikkat çekmek için buradayız, sorunlarınızı sizinle paylaşmak için buradayız. Pamuk meselesi tüccarın da meselesi aynı zamanda sanayicimizin de meselesi. Ben üretirsem benim malımı alırsın, satarsın, işlersin katma değer katarsın ve para kazanırsın. Ben üretmezsem hangi parayı kazanacaksın? Ben onları pamuk üreticimizin bu sorunlarına sahip çıkmaya davet ediyorum. Bu hasadın Allah'tan hayırlar getirmesini ve verimli bir hasat olmasını diliyorum" diyerek sözlerine son verdi.Bayraktar'ın açıklaması sonrası ilk pamuk hasadının açılış yapıldı. Davul eşliğinde ilk hasadın start alması sonrası program sona erdi.Yıllardır sağ partilere oy veriyorum diyen bir pamuk çiftçisi durumumuz ortada dedi. Seçim zamanı gelip bizden oy almak için dayı, kirve deyip sac kavurma, kuzu kebap yiyen milletvekillerimiz şimdi nerdeler. Elim kesileydi de onlara inanıp oy vermeseydim; bundan sonra oyumu Doğu Perinçek’e vereceğim diye sitem etti.Ak Parti’ye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı yalnız bırakmamak için oy verdiklerini ileri süren çiftçiler yine yapsa yapsa sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan derdimize çare olur. Bizler umudumuzu Urfa’nın 14 milletvekilinden kestik; bizi bu kötü durumdan ve tarımsal krizden ancak sayın Cumhurbaşkanımız kurtarır. Buradan belki sesimizi duyar diye sadece ve ancak ona sesleniyoruz: sayın Cumhurbaşkanımız şartlar ne olursa olsun sizin arkanızda, yanınızda ve daima destekçiniz olacağız ancak tefecilerin kapımıza dayandığı, tarlalarımızı, araba ve traktörlerimizi satmak zorunda kaldığımız bu zor zamanımızda ne olur siz de derdimize çare olup yanımızda olun ve bize yardımcı olun dediler.urfa.com mikrofonlarında her halinden perişan oldukları ve konuşurken sesi tıtreyen mağdur çiftçilerden biriiyle yaptığımız ropörtajda şu manidar sözlere yer verdi:Bizler devletini vatanını ve özellikle Cumhurbaşkanı sayın Erdoğan’ı seven Bereketli Hilal’in çocukları ve bu topraklar üzerinde tek geçim kaynağı pamuk olan vatandaşlarız. Düşmanlarımızın vebizi sevmeyenlerin oluşturduğu algının tersine vatanını , milli birlik ve beraberliği en çok arzulayan ve seven bir milletiz. Yol kesen, fitne ve fesat çıkaran eşkiyalar değiliz; sadece tek geçim kaynağımız olan pamuğun devletimizin milli bekası, iktisadi bağımsızlığına da katkı sunacak tarım politikalarının maslahata uygun olmasıdır. Tarımdan başka pamuktan başka hiçbir gelirimiz yok ve görüyoruz ki masrafını bile çıkaramayacak olan fiyatının iyileştirilmesini istiyoruz. Böyle giderse artık pamuk ekemeyecek duruma geleceğiz ve bu durum hem bizim için büyük sıkıntı olacak hem de ülkemizin tarım alanında eksi puanlara düşmesine neden olacak. Pamuğun ana merkezi ve neredeyse 60 derece sıcaklığın altında yetiştirdiğimiz Şanlıurfalı’ların tek umudu sayın Cumhurbaşkanımızdır. Biz sizi kınayıcıların kınamasına aldırış etmeden hiçbir seçimde yalnız bırakmadık şimdi sıra sizde sizi de bizi yalnız bırakmayın.Editör: Ahmet Şen