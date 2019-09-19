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Bu haber 19 Eylül 2019 20:30:32 Tarihinde eklenmiştir.

​Kuveytliler Şanlıurfa’da Okul Yaptı

Şanlıurfa’da Kuveytli hayırseverlerin desteği ile inşa edilen 16 derslikli iki okul eğitim öğretimin hizmetine sunuldu.

​Kuveytliler Şanlıurfa’da Okul Yaptı

Türk ve Suriyeli çocukların birlikte eğitim gördüğü Şanlıurfa Eyyübiye Abdulaziz Yusuf El Adsani İlkokulu ile Türk-Kuveyt Kardeşlik Kız Ortaokulu’nun açılışı gerçekleştirildi.

Eyyübiye ilçesinde yapımı tamamlanarak eğitim öğretimin hizmetine sunulan Abdulaziz Yusuf El Adsani İlkokulu’nda düzenlenen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Törende bir konuşma yapan Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, uzun bir planlama sonucu Kuveytli hayırseverlerin destekleriyle yapılan okulların, aşevleri ve fırınların, desteğe ihtiyacı olanlara yönelik yapılan çalışmaların meyvelerini görmekten çok büyük mutluluk duyduklarını ifade etti. Yeni açılan okulların hayırlı uğurlu olmasını dileyen Vali Erin, 25 okulun yapılmasını planladıklarını şimdiye kadar inşaatı devam edenlerle birlikte 10 okulun yapıldığını belirtti. Hayırlı işlerde acele edilmesi gerektiğini dile getiren Vali Erin, planlanan okulların yapımına başlanması için Said Yardım Derneği, Necat Derneği ve ATAA Derneği yöneticilerine çağrıda bulundu.




 

Hayırlı işlerin yanındayız

Yapılan her hayırlı işte Kuveytli hayırseverlerin yanlarında olduklarını belirten Vali Erin, destek ve katkılarından dolayı tüm Kuveytliler adına Kuveyt Büyükelçisi Khassan Al Zawawi’ye teşekkür etti. Büyükelçi Zawawi’nin bir yıl içinde ikinci kez Şanlıurfa’ya geldiğini ve kendisini misafir etmekten büyük onur duyduklarını dile getirerek hem Büyükelçi Zawawi’ye hem de Şanlıurfa’da bulunan Kuveytli misafirlere teşekkür etti.



 

Suriye savaşı insanlığın yüzkarasıdır

Konuşmasında, Suriye’de yaşanan savaşın insanlığın yüzkarası bir faaliyet olduğunu müşahede ettiklerini dile getiren Vali Erin, “Emperyalizm ve siyonizmin kirli elleri kutsal toprakların üzerinde. Onların kirli elleri, temiz pak kadınlarımızın, çoluk çocuğumuzun üzerinde. Hemen yanıbaşımızda tüm İslam aleminin ve insanlığın gözü önünde bir milyonun üzerinde insanın hayatını kaybettiği ve tüm insanlığın, medeniyim diye geçinen Amerika’nın, Rusya’nın ve diğer batılı ülkelerin seyrettiği büyük bir trajedi ve dramla karşı karşıyayız. Emperyalist ülkelerin ve onların temsilcisi ülkelerin suskunluğu bizim zorumuza gitmiyor. Paramparça olmuş Müslüman ülkelerin ve Müslüman kardeşlerimizin suskunluğu bizim zorumuza gidiyor. Bu kirli eller sadece Suriye’nin topraklarını kirletmediler. Libya’da, Somali’de, Afganistan’da, Irak’ta, Yemen’de ve aklımıza gelmeyen Müslüman ülkelerin hepsinde aynı tuzaklarla Müslüman Müslümana kırdırılıyor” diye konuştu.








Müşlümanlar aynı tuzağa düşüyor

Kuveyt Büyükelçisi Khassan Al Zawawi ile akşam yaptıkları sohbette, Müslümanların defalarca aynı tuzağa düştüklerini konuştuklarını, oysa Müslüman olan birinin feraset sahibi olması hasebiyle tekrar bu tuzaklara düşmemesi gerektiğini istişare ettiklerini anımsatan Vali Erin, “Kürtler, Araplar, Müslüman kardeşlerimiz aynı tuzağa düşüyorlar. Musluman feraset sahibi olan kişidir. Feraset sahibi olan kişi kısa süreler içinde aynı tuzağa defalarca düşmez. Demek ki bizim İslam inancımızda, Allah’a ve Peygambere olan sadakatimizde problem ve ciddi sorun var. Kendi nefsimize ve kendimize çekidüzen vermeden bunların karşısında durmanın mümkün olmadığına inanmamız lazım” dedi.

Suriye’de 11 milyona yakın insanın yerinden yurdundan olduğunu hatırlatarak şu anda İdlib’de yaşanan büyük insanlık dramına dikkat çeken Vali Erin, “Onların bu dramından rahatsız olmayan imanından şüphe etsin” diyerek, Türkiye Cumhuriyeti’nin Cumhurbaşkanı Erdoğan riyasetinde Suriye meselesinde ilk gün söylediği sözün arkasında olduğunu, Irak’ta da, Libya’da da Filistin’de de aynı sözü söylediklerini ve bunu tekrar ettiklerini ifade etti.

11 milyondan fazla Suriyeli’nin yaklaşık yüzde 50’sinin Türkiye topraklarında olduğunu, burayı emin belde saydıklarını kaydeden Vali Erin, 500 bin civarında Suriyeli’nin Şanlıurfa’da kardeşlik içerisinde yaşadığını, Şanlıurfalıların da ensarlık vazifesini hakkıyla yerine getirdiğini söyledi. Türkiye’nin Suriyeli muhacirlere yönelik yaptığı destek ve katkıları hatırlatan Vali Erin, bu hayır işinde Türkiye’nin yanında olduğunu gösteren hayırseverlere teşekkür etti.








 

Suriyelilere her türlü desteği veriyoruz

Türkiye’de yaşayan Suriyelilere yönelik Şanlıurfalıların gerekli her türlü desteği gösterdiğini, yardım derneklerinin ve aşevlerinin seferber olduğunu kaydeden Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ise “Şanlıurfalılar, Suriyeli kardeşlerinin yeme, içme barınma ihtiyaçlarını biliyor. Ancak Suriye sorunu sadece Urfalıların sorunu değil, tüm insanlığın sorunu. Esas olan orada barışın sağlanması ve bu kardeşlerimizin kendi vatanlarında yaşamasıdır” dedi.

Şanlıurfalıların Hazreti İbrahim’den misafirperverlik ve cömertliği, Eyyüp Peygamberden de sabrı öğrendiğini dile getiren Beyazgül, tüm insanlığın bunları öğrenmesi gerektiğine dikkat çekerek, “Said ve Necat Dernekleri ile Kuveytli hayırseverlere teşekkür etti.


Törende birer konuşma yapan Said Yardım Derneği Genel Müdürü Mahmud El Aouis, Necat Derneği Temsilcisi İbrahim El Bedr ile okul yapımına maddi destek veren Kuveytli hayırsever Faisal Al Zamir de yaptıkları hayır hizmetlerinde yanlarında duran Şanlıurfalılara teşekkür etti.
Konuşmaların ardından Türk ve Suriyeli çocukların birlikte seslendirdiği müziklerin ardından okulun açılış kurdelası okunan dualarla kesildi.


Açılış sonrası sınıfları ziyaret eden ve öğrencilerle sohbet eden Vali Erin ve beraberindekiler, öğrencilere çanta ve çeşitli kırtasiye malzemeleri hediye ettikten sonra, yine Eyyübiye ilçesinde yapımı tamamlanarak eğitim öğretimin hizmetine sunulan Türk-Kuveyt Kardeşlik Kız Ortaokulu'nun açılış törenini gerçekleştirerek öğrencileri sınıflarında ziyaret etti.


Açılışa Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Kuveyt Büyükelçisi Khassan Al Zawawi, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Oktay Ağbuga, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Eyyübiye Kaymakamı Adem Ünal, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Said Yardım Derneği Genel Müdürü Mahmud Al Aouis, Necat Derneği Temsilcisi İbrahim El Bedr, ATAA Derneği Temsilcisi Usame El Şeydun ile Kuveyt’ten Şanlıurfa’ya gelen çok sayıda hayırsever katıldı. 





Editör: Bahar Yüksel
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