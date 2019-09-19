​Fransızlar Urfa'da Düğün Yaptı

Rose Gronger: İlk Defa Böyle Bir Düğün Görüyorum. Çok Heyecanlı ve Mutluyum

Aziz Demir; Davete Katılan Herkese Teşekkür Etti

Şanlıurfa Cumhuriyet Parkı Düğün Salonu’nda gerçekleşen merasime birçok sayıda işadamı, kanaat önderi, bürokrat, sivil toplum kuruluşu ve basın mensupları iştirak etti.Ceylanpınar Belediye Başkan Yardımcısı Naif Karataş, Milliyetçi Hareket Partisi Şanlıurfa eski Milletvekili Adayı İsmail Bağış, İşadamı Ali Yıldız, işadamı Halef Uludağ, Nahiye Muhtarı ve kanaat önderi Yasin Çiçek, Akabe TOKİ eski Mahalle Muhtarı Halil Kaya gibi önemli isimlerin de davetliler arasında bulunduğu düğün, kültürel folklor müzikleriyle başladı.Merasim; yemek ve tatlı ikramından sonra kaldığı yerden geç saatlere kadar devam etti.Merasim sonrası mikrofonlarımıza konuşan Fransız misafir Rose Gronger şunları kaydetti: “Burada olmaktan son derece mutluyum; ilk defa böyle bir düğüne katılmış bulunmaktayım. Yegenim Abdusamet’in gözlerinden öpüyor darısı evliliğine diyorum. Umarım evlilik düğününde de bulunur yine hep birlikte bu şekilde eğleniriz. Bu gece bambaşka bir kültüre tanıklık etmenin heyecanı ve mutluluğunu yaşıyorum. Misafirperverliğinden dolayı da Ayşe ve Kadir Legeay çiftine minnettarım.” Dedi .Kanaat önderi ve Sünnet Merasimi’nin Kirvesi Aziz Demir; davete icabet eden herkese teşekkür ettikten sonra sözlerine şöyle devam etti:“Bizi bu mutlu günümüzde yalnız bırakmayan tüm dost, arkadaş ve akrabalarıma teşriflerinden dolayı minnettarım. Dostlar sadece dar günlerde acıyı paylaşarak değil; sevinç ve mutlu günlerde de yanınızda olması gereken kişilerdir. Acı nasıl paylaşılıyorsa mutluluklar da paylaşılmalı. Siz değerli dostlarla bu mutlu günümü paylaşmanın gururu ve mutluluğunu ifade etmeme cümleler kifayesiz kalıyor.” Dedi.Editör: Ahmet Şen