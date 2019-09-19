Başkan Özyavuz’dan

Ülkemizin medar-ı iftiharı olan, Gazilerimizin gününü kutlayan Başkan Özyavuz, mesajında şunlara yer verdi;"Aziz milletimiz,Vatan uğruna verdikleri mücadelelerin nişanesi ve gururu olan kahramanlarımız,Çanakkale’den Kurtuluş Savaşına, Kore’den, Malazgirt'e, Kıbrıs Harekatın’ dan, terörle mücadeleye, 15 Temmuz'a kadar yüreğini ortaya koymuş; kutsal değerlerini, vatan ve bayrak sevgisini her şeyin üstünde tutarak bu uğurda hayatlarını feda etmekten çekinmeyip karşısına çıkan tüm badireleri atlatacak güce, dirayete, kararlılığa sahip olduğunu göstermiş ve gaza bilincinin ne denli önemli olduğunun kanıtlamıştır.Vatanseverlikleriyle övündüğümüz, emsalsiz fedakârlıklarını örnek aldığımız gazilerimizin, taşıdıkları şerefe yaraşır bir şekilde hayatlarını devam ettirmeleri, hak ettikleri saygı ve hürmeti görmeleri, sorunları ile yakından ilgilenerek onlara vefa borcumuzu ödemek toplum olarak en büyük ortak sorumluluğumuzdur.Bu vesile ile başta Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK başta olmak üzere, Çanakkale’den Kurtuluş Savaşına, Kore’den, Malazgirt'e, Kıbrıs Harekatı’ndan, terörle mücadeleye, 15 Temmuz'a kadar verilen mücadelelerde milletimizin ve devletimizin bekası için gözünü kırpmadan çarpışan şehitlerimizi sonsuz rahmet, gazilerimizi minnetle anıyor, tüm gazilerimizin “Gaziler Günü’nü “En içten duygularımla kutluyorum.” Dedi.Editör: Bahar Yüksel