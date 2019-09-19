Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Advert
Bu haber 19 Eylül 2019 16:42:13 Tarihinde eklenmiştir.

Başkan Özyavuz’dan "19 Eylül Gaziler Günü" Mesajı

Harran Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz, 19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Başkan Özyavuz’dan

 Ülkemizin medar-ı iftiharı olan, Gazilerimizin gününü kutlayan Başkan Özyavuz,  mesajında şunlara yer verdi;
 
"Aziz milletimiz,Vatan uğruna verdikleri mücadelelerin nişanesi ve gururu olan kahramanlarımız,Çanakkale’den Kurtuluş Savaşına, Kore’den, Malazgirt'e, Kıbrıs Harekatın’ dan, terörle mücadeleye, 15 Temmuz'a kadar yüreğini ortaya koymuş;  kutsal değerlerini, vatan ve bayrak sevgisini her şeyin üstünde tutarak bu uğurda hayatlarını feda etmekten çekinmeyip karşısına çıkan tüm badireleri atlatacak güce, dirayete, kararlılığa sahip olduğunu göstermiş ve gaza bilincinin ne denli önemli olduğunun kanıtlamıştır.


Vatanseverlikleriyle övündüğümüz, emsalsiz fedakârlıklarını örnek aldığımız gazilerimizin, taşıdıkları şerefe yaraşır bir şekilde hayatlarını devam ettirmeleri, hak ettikleri saygı ve hürmeti görmeleri,  sorunları ile yakından ilgilenerek onlara vefa borcumuzu ödemek toplum olarak en büyük ortak sorumluluğumuzdur.


Bu vesile ile başta Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK başta olmak üzere, Çanakkale’den Kurtuluş Savaşına, Kore’den, Malazgirt'e, Kıbrıs Harekatı’ndan, terörle mücadeleye, 15 Temmuz'a kadar verilen mücadelelerde milletimizin ve devletimizin bekası için gözünü kırpmadan çarpışan şehitlerimizi sonsuz rahmet, gazilerimizi minnetle anıyor, tüm gazilerimizin “Gaziler Günü’nü “En içten duygularımla kutluyorum.” Dedi.



Editör: Bahar Yüksel
Etiketler
Yorum Yap
Yurt
Başkan Özyavuz’dan
Başkan Özyavuz’dan "19 Eylül Gaziler Günü" Mesajı
Harran Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz, 19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.
Ticaret Bakanı Pekcan, Volkswagen'in Fabrika Kuracağı İli Açıkladı
Ticaret Bakanı Pekcan, Volkswagen'in Fabrika Kuracağı İli Açıkladı
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Alman otomotiv markası Volkswagen'in Türkiye'de kurması beklenen fabrikayla ilgili, 'Manisa'da yapılacak, yöresi bile belli' açıklamasında bulundu.
Kılıçdaroğlu: Cumhuriyet Tarihinde İlk Kez, Borçlanma Genel Müdürlüğü Kuruldu
Kılıçdaroğlu: Cumhuriyet Tarihinde İlk Kez, Borçlanma Genel Müdürlüğü Kuruldu
Metiner'den Arınç'a: Asıl Siz Haddinizi Bileceksiniz
Metiner'den Arınç'a: Asıl Siz Haddinizi Bileceksiniz
Eski AK Parti İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) üyesi Bülent Arınç'a tepki gösterdi ve 'Asıl siz haddinizi bileceksiniz' dedi.
​Bilici: Kırkpınar İlkokulu Ve Ortaokulu’na Kütüphane Yaptık
​Bilici: Kırkpınar İlkokulu Ve Ortaokulu’na Kütüphane Yaptık
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüze bağlı olarak hizmet sunan Çocuk Hakları İl Komitemiz ve Çocuk Hakları Gönüllüleri Derneği tarafından Karaköprü kırsalındaki Kırkpınar İlkokulu ve Kırkpınar Ortaokulu’na kütüphane yapılarak yeni eğitim ve öğretim yılında öğretmen ve öğrencilerimizle buluşturuldu.
​Karaköprü Yeni Yollara Kavuşuyor
​Karaköprü Yeni Yollara Kavuşuyor
Karaköprü Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçede yapılaşmanın arttığı ve yol ihtiyacı olan mahallelerde yeni yollar açılıyor. Açılan ve alt yapısı tamamlanan yollar kilitli parkeyle döşenerek hizmete sunuluyor.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy:
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy: "Ukrayna ile Rusya Arasında Gerçekleştirilen Esir Değişimini Memnuniyetle Karşılıyoruz"
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "Ukrayna ile Rusya arasında gerçekleştirilen esir değişimini memnuniyetle karşılıyoruz. Tüm tarafları yapıcı yaklaşımlarından dolayı kutluyoruz" dedi.
Yeşiller Partisi, Özyavuz’u Ziyaret Etti
Yeşiller Partisi, Özyavuz’u Ziyaret Etti
Almanya Yeşiller Partisi Hamburg Milletvekili Şanlıurfalı Murat Gözay, Harran Belediyesi'ne nezaket ziyaretinde bulundu.
​Akçakale Belediyesinden Proje Atağı
​Akçakale Belediyesinden Proje Atağı
Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. Mahmut Özbay Akçakale Belediyesini ziyaret ederek Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, Başkan Yardımcısı M.Şükrü Mısırlı ve Başkan Baş Danışmanı Mahmut Fatiştooğlu ile görüştü.
İçişleri Bakanı Soylu'dan İmamoğlu'na: Başka İşlerle Meşgul Olursan Pejmürde Ederiz
İçişleri Bakanı Soylu'dan İmamoğlu'na: Başka İşlerle Meşgul Olursan Pejmürde Ederiz
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İmamoğlu’nun kayyumla görevden alınan belediye başkanlarıyla ile bir araya gelmesini eleştirerek, “Buradan söylüyorum: İşini yap, başımızın üzerinde yerin var ama işini yapmanın dışında başka işlerle meşgul olursan pejmürde ederiz
Feyzioğlu Doların Nasıl 2 Lira Düşeceğini Açıkladı
Feyzioğlu Doların Nasıl 2 Lira Düşeceğini Açıkladı
Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, Hakimler ve Savcılar Kurulu’nun (HSK) yapısının değişmesinin ekonomiyi de olumlu etkileyeceğini ifade ederek, 'HSK bugün değişsin dolar 2 lira düşer' dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İmamoğlu ve Yavaş’a Sert Tepki:
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İmamoğlu ve Yavaş’a Sert Tepki:
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İmamoğlu ve Yavaş’a sert tepki: İstanbul’u Sel Götürüyor, Başkan Ortada Yok. Ankara’da Kimsesiz Çocuklar Sokağa Atılıyor, Başkandan Ses Yok
Kızılay genel başkanlık makamı için Boğaz manzaralı, yüzme havuzlu aylık 12 bin dolara köşk kiralanmış
Kızılay genel başkanlık makamı için Boğaz manzaralı, yüzme havuzlu aylık 12 bin dolara köşk kiralanmış
​Fransızlar Urfa'da Düğün Yaptı
​Fransızlar Urfa'da Düğün Yaptı
​Şanlıurfa’da Beyaz Altında Hasat Başladı
​Şanlıurfa’da Beyaz Altında Hasat Başladı
Halfeti'de Neler Oluyor? İddialar Çok Ciddi!
Halfeti'de Neler Oluyor? İddialar Çok Ciddi!
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
04:41
Güneş
06:03
Öğle
12:26
İkindi
15:52
Akşam
18:37
Yatsı
19:52
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

﻿