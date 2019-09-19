​Terörist Diye Çiftçileri Vurdular! Vahşetin Bilançosu: 25 Ölü

Vali Açıkladı: Hedef DEAŞ Militanlarıydı

Afganistan doğusundaki Nangarhar'ın Khogyani ilçesinde yerel saatle 01.30 sularında gerçekleştirilen hava saldırısı sonucu 25 çiftçinin hayatını kaybettiği belirtildi. Saldırı ABD-Afganistan'ın ortak hava operasyonu neticesinde gerçekleşti.Vali Sözcüsü Ataullah Khogyani, "Hedef DEAŞ militanlarıydı" açıklamasını yaptı. Khogyani Kaymakamı, 9 cesedin şehir merkezindeki hastaneye kaldırıldığını açıkladı. İl Şura Vekili Ajmal Omar, "Çiftçiler fıstık hasatlarını toplamaya gitmek için valilikten de izin almıştı ama ne yazık ki saldırıya uğradılar” ifadelerini kullandı.Editör: Bahar Yüksel