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Bu haber 19 Eylül 2019 21:00:33 Tarihinde eklenmiştir.

​Pompalı Maganda Okul önünde Dehşet Saçtı

Zübeyde Hanım Ortaokulu önünde kimliği belirsiz bir şahıs sokak ortasında kavga ettiği kişiye pompalı tüfekle ateş açtı. Öğrencilerin çıkış saatine yakın bir saatte yaşanan olayda yoldan geçen iki kişi saçmaların vücutlarına isabet etmesiyle yaralandı.

​Pompalı Maganda Okul önünde Dehşet Saçtı

Olay, dün saat 15.00 sıralarında İstanbul Pendik Çınardere Mahallesi Beyefendi Sokak üzerinde bulunan Zübeyde Hanım Ortaokulu önünde meydana geldi. 


 

Kavga Ettiği Kişiye Pompalı Tüfekle Ateş Etti

Bir kişi iddiaya göre kavga ettiği kişiye pompalı tüfekle ateş açtı. Okul önünde yaşanan pompalı dehşet sırasında öğrenciler büyük şok yaşadı. Okulun çıkış saatine yakın bir saatte yaşanan olayda silah seslerini duyan vatandaşlar etrafa kaçışmaya başladı. Pompalı tüfekte bulunan saçma parçaları o esnada yoldan geçmekte olan bir çiftin bacağına isabet etti. Yaralananlar olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Pendik Eğitim Araştırma Hastanesine götürüldü. Çiftin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine polis ekipleri hemen olay yerine geldi. Olay yeri ve çevresinde inceleme yapan polis ekipleri kimliği belirsiz kişiyi bulmak için geniş çaplı arama başlattı. Öğrencilerin o sırada derste olması büyük bir faciayı önledi.




 

İki Kişi Yaralandı

Olay anına tanık olan Canan Yazıcı, "Benim dükkandan gördüğüm, bir tane genç elindeki beze sarılı silahı çıkarttı ateş etti. Biz korktuk dışarı çıkamadık haliyle. Yukarı doğru yürüdü. İki sefer ateş etti. Küfrederek, bağıra çağıra gidiyordu yukarı doğru. Biz peşinden baktık. Hemen polisi aradık. Sağ olsun polis hemen geldi ama polis gelene kadar hemen kaçtı. Okulda öğrenciler kaçtılar, korktular, bağırdılar. Veliler de vardı. Yapacak bir şeyimiz yok. Ne yapabiliriz ki? Anca polisi arıyoruz. Pompalıyla iki sefer ateş etti. Yaralanan iki kişi var" ifadelerini kullandı.





Editör: Bahar Yüksel
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Zübeyde Hanım Ortaokulu önünde kimliği belirsiz bir şahıs sokak ortasında kavga ettiği kişiye pompalı tüfekle ateş açtı. Öğrencilerin çıkış saatine yakın bir saatte yaşanan olayda yoldan geçen iki kişi saçmaların vücutlarına isabet etmesiyle yaralandı.
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