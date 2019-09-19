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Bu haber 19 Eylül 2019 20:00:33 Tarihinde eklenmiştir.

​Herkes Yapabilir! Bu Sistemle Elektrik Faturasını Tarihe Karıştırdı

Elektrik ve Elektronik Mühendisi Kerem Çilli, yaşadığı evin çatısına kurduğu sistemle hem kendi tüketimini karşılıyor hem de ürettiği fazla elektriği dağıtım şirketine satarak gelir elde ediyor.

​Herkes Yapabilir! Bu Sistemle Elektrik Faturasını Tarihe Karıştırdı

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde yaşayan bir elektrik ve elektronik mühendisi, evinin çatısına kurduğu güneş enerjisi sistemiyle elektrik faturası ödeme derdini unuttu. 2017 yılında özel bir üniversitenin Elektrik ve Elektronik Mühendisliği bölümünden mezun olan Kerem Çilli, elektrik faturalarındaki artış nedeniyle bir proje geliştirerek Kocaeli'nin Darıca ilçesi Yıldırım Beyazıt Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı evinin çatısına sistem kurdu. Kurduğu sistemle elektrik faturalarını tarih eden Çilli, 22 adet güneş enerji sistemi paneli kullanarak kurduğu sistemle evinin tüm elektrik ihtiyacını karşıladığını söyledi. Çilli, elde ettiği fazla enerjiyi ise elektrik dağıtım şirketlerine satarak gelir elde etmeye başladı.




 

Kurduğu sistemle elektrik faturasını tarih etti

KOSGEB desteği ile 2 yıl önce kendi şirketini kurduğunu söyleyen 35 yaşındaki mühendis Kerem Çilli, "Elektrik faturalarının sürekli artışı bizi böyle bir proje yapmaya yöneltti. Elektrik faturası ödemek yerine biz onlara fatura keser bir duruma geldik. Bütün sade vatandaşların kendi evlerinin çatısında kurabileceği ve elektrik satabilmesinin mümkün olduğu bir sistem oldu. Bizim ortalama elektrik faturalarımız 100-150 TL bandıydaydı, biz şu anda o faturaları sıfırladık. Üstüne de 150-200 TL bandında gelirler elde etmeye başladık" dedi.



 

"8 yılda ödediğiniz parayı geri kazanıyorsunuz"

Ürettiği elektrik ile 6 evin elektrik ihtiyacını karşılayabildiğini söyleyen Çilli, "Bu sistemle birlikte enerji verimliği ve çevreye duyarlılık anlamında da ciddi işler yapmış olduk. Çünkü dağıtım bedellerinden de muaf olmuş oluyoruz. Kendi evimizin çatısında üretimimiz ve tüketimimiz var. Bu bize özel bir şey değil, isteyen her vatandaş yapabilir. Bu sistemleri kurmak için tek bir yöntem yok. O nedenle maliyetler değişebilir. Cebinizdeki paraya göre bu sistemi kurabilirsiniz. 1-2 bin TL ile tek panelle de başlanabilir, 60-70 bin TL civarına da bu rakamlar çıkabilir. 8 yıl içerisinde verdiğiniz parayı geri almanız mümkündür. Hatta kredi kullanılmaz ise verdiğiniz para daha kısa sürede geri dönebilir. Bunlar uzun soluklu sistemler. 25 yıl ömür biçiliyor. Bedava bir enerji kaynağı sağlamış olursunuz" diye konuştu.





Editör: Bahar Yüksel
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Teknoloji
​Herkes Yapabilir! Bu Sistemle Elektrik Faturasını Tarihe Karıştırdı
​Herkes Yapabilir! Bu Sistemle Elektrik Faturasını Tarihe Karıştırdı
Elektrik ve Elektronik Mühendisi Kerem Çilli, yaşadığı evin çatısına kurduğu sistemle hem kendi tüketimini karşılıyor hem de ürettiği fazla elektriği dağıtım şirketine satarak gelir elde ediyor.
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