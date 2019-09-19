Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Advert
Bu haber 19 Eylül 2019 19:00:12 Tarihinde eklenmiştir.

Kızılay genel başkanlık makamı için Boğaz manzaralı, yüzme havuzlu aylık 12 bin dolara köşk kiralanmış

Kızılay genel başkanlık makamı için aylık 12 bin dolara köşk kiralamış. Emlakçı bedeli için 10 bin dolar, mobilya ile tadilat için 600 bin lira verilmiş.

Kızılay genel başkanlık makamı için Boğaz manzaralı, yüzme havuzlu aylık 12 bin dolara köşk kiralanmış

İstanbul’da 500’e yakın gayrimenkulü olduğu bilinen Kızılay, “Türk Kızılayı İstanbul Genel Başkanlık Makamı” için 2016’da İstanbul Rumelihisarı yakınlarında Boğaz manzaralı 450 metrekare büyüklüğünde yüzme havuzlu köşk kiraladı. 
 


 
 

Yönetim Kurulu Üyelerinin Çoğunluğu İstanbul’da Yaşıyor

Köşkün kiralanma gerekçesi olarak yönetim kurulu üyelerinin büyük çoğunluğunun İstanbul’da yaşaması gösterildi. Edinilen bilgiye göre, köşk kiralanırken emlakçı bedeli olarak 10 bin dolar ödendi, köşke alınan mobilyalar ile yapılan tadilata 600 bin lira harcandı.


 
 
 

Acele Kaydıyla Gönderilen Yazıda Dolar Değil Türk Lirası Şeklinde Ödeme Yapılsın İstendi

Birgün’den İsmail Arı’nın haberine göre, kiralama için Kızılay Gayrimenkul İşletme Yönetim Müdürlüğü tarafından İstanbul Müdürlüğü’ne ‘acele’ kaydıyla bir yazı gönderildi. Yazıda, ‘Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın tebliği doğrultusunda kira bedelinin 53 bin 560 lira olarak dolar ile değil TL üzerinden’ ödeme yapılması istendi.

 
Kiralamaya ilişkin gerekçeli raporda, Boğaz manzaralı ve yüzme havuzlu tarihi köşkün kiralanmasına ilişkin nedenler şöyle sıralandı:
 
1. 2017 Uluslararası Kızılay Kızılhaç Federasyonu’nun Genel Kurulu’na İstanbul’da ev sahipliği yapacak olması.
2. Federasyon Başkanlığı adaylık süreci.
3. İslam İşbirliği Teşkilatı Üye Ülkeleri Kızılay Kızılhaçları Birliği hazırlık ofisine ihtiyaç duyulması.
4. Yönetim Kurulu Üyelerinin büyük çoğunluğunun İstanbul’da ikamet etmesi.

 
Söz konusu belgede, “01.07.2016 tarihinde yapılan kontrat gereği aylık 12 bin dolar kira bedeli ödenecek olup kullanılmadığı sürece kira kaybı yaşanacaktır” ifadesine de yer verildi.



 
 
Editör: Bahar Yüksel
Etiketler
Yorum Yap
Güncel
Kızılay genel başkanlık makamı için Boğaz manzaralı, yüzme havuzlu aylık 12 bin dolara köşk kiralanmış
Kızılay genel başkanlık makamı için Boğaz manzaralı, yüzme havuzlu aylık 12 bin dolara köşk kiralanmış
Kızılay genel başkanlık makamı için aylık 12 bin dolara köşk kiralamış. Emlakçı bedeli için 10 bin dolar, mobilya ile tadilat için 600 bin lira verilmiş.
​Ünlü İslamcı Buyurdu: Kadının 90 Kilometreden Fazla Araba Kullanması Haramdır
​Ünlü İslamcı Buyurdu: Kadının 90 Kilometreden Fazla Araba Kullanması Haramdır
İlahiyatçı Nurettin Yıldız, "kadınların da araba kullanabileceğini", ancak bunun sınırının "90 kilometre" olduğunu söyledi. 90 KM aşan araba kullanımı kadınlar için haramdır denildi
​Buz Dolabı Bomba Gibi Patladı! 1 Yaralı
​Buz Dolabı Bomba Gibi Patladı! 1 Yaralı
bir dairede buzdolabının patlaması sonucu 1 kişi yaralandı.
​AK Parti Sözcüsü Çelik’ten Erken Seçim Açıklaması
​AK Parti Sözcüsü Çelik’ten Erken Seçim Açıklaması
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, “Erken seçim gündemi bizim gündemimizde yok. Herhangi bir politik meydan okuma için gündeme getiriyorsa, bunu gündeme en son getirecek kişi Kılıçdaroğlu’dur” dedi.
​Davutoğlu ve Babacan'a Çağrı: Buyurun Partimize Gelin
​Davutoğlu ve Babacan'a Çağrı: Buyurun Partimize Gelin
Ak Parti’den istifa eden Ali Babacan ve Davutoğlu’nu partilerine davet ettiler. Refah Partisi’nin yapmış olduğu bu davette “Burada Refah Partisi zaten kurulmuş bir parti, buyursunlar gelsinler” ifadelerine yer verildi.
​KYK Borcu Olanlar Dikkat! Bakan Müjdeyi Verdi
​KYK Borcu Olanlar Dikkat! Bakan Müjdeyi Verdi
Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu, "Öğrenim kredisi alan öğrencilerin sigortalı bir işte çalışıncaya kadar kredi borcunu ödeme zorunluluğu bulunmamaktadır ve sigortalı bir işe girene kadar da borcunu erteleme imkânı mevcuttur." dedi.
​Eğitim Kitabına Mahmut Tuncer Fotoğrafı Basıldı!
​Eğitim Kitabına Mahmut Tuncer Fotoğrafı Basıldı!
Çocuklar için hazırlanan bir eğitim kitabında yer alan fotoğraf Mahmut Tuncer’in fotoğrafı ve ona ait sözün yer aldığı ifadeler tepkilere neden oldu. Mahmut Tuncer'in fotoğrafının kullanıldığı kitapta "Mantık sizi A noktasından B noktasına götürür. Halay ise her yere" ifadelerine yer verildi.
​Adnan Oktar Yarın yargılanacak! İlk Duruşma 40 Gün Sürecek
​Adnan Oktar Yarın yargılanacak! İlk Duruşma 40 Gün Sürecek
Adnan Oktar suç örgütünün lideri Adnan Oktar ve 225 sanık, yarın ilk kez hakim karşısına çıkacak. Silivri Ceza ve İnfaz Kurumunun karşısındaki duruşma salonunda görülecek ilk duruşmanın 40 gün sürmesi bekleniyor.
​Pes! Emniyetin Haber Merkezine Gelen İhbarlar Şaşırtıyor
​Pes! Emniyetin Haber Merkezine Gelen İhbarlar Şaşırtıyor
Emniyet Müdürlüğünün 'haber merkezi' olarak da bilinen Muharebe Elektronik Şube Müdürlüğüne gelen vatandaş ihbarları şaşırtıyor. İhbarlar arasında “ufo gördüm”, "kocam eve gelmiyor", "bugün hava nasıl olacak" ihbarları ise dikkat çekiyor.
​EYT/ Emeklilikte Yaşa Takılanlara Yeni Çözümü
​EYT/ Emeklilikte Yaşa Takılanlara Yeni Çözümü
Türkiye Gazetesi yazarı İsa Karakaş EYT/Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili bir yazı kaleme aldı.
​Sigara İçerken Uyuya Kaldı! Yangını Mahalleli Fark Etti
​Sigara İçerken Uyuya Kaldı! Yangını Mahalleli Fark Etti
Gaziantep'te sigara içerken uyuya kalan şahıs evi yaktı. Dumanı gören komşuları kapıyı kırarak evde bulunan şahsı yanarak ölmekten kurtardı.
​Cübeli Ahmet’in Damadı Kaç İhale Aldı? Mesele Meclis Gündemine Taşındı
​Cübeli Ahmet’in Damadı Kaç İhale Aldı? Mesele Meclis Gündemine Taşındı
Kamuoyunda 'Cübbeli Ahmet' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'nün damadının İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndan aldığı iddia edilen ihaleler TBMM gündemine taşındı.
Kızılay genel başkanlık makamı için Boğaz manzaralı, yüzme havuzlu aylık 12 bin dolara köşk kiralanmış
Kızılay genel başkanlık makamı için Boğaz manzaralı, yüzme havuzlu aylık 12 bin dolara köşk kiralanmış
​Fransızlar Urfa'da Düğün Yaptı
​Fransızlar Urfa'da Düğün Yaptı
​Şanlıurfa’da Beyaz Altında Hasat Başladı
​Şanlıurfa’da Beyaz Altında Hasat Başladı
Halfeti'de Neler Oluyor? İddialar Çok Ciddi!
Halfeti'de Neler Oluyor? İddialar Çok Ciddi!
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
04:41
Güneş
06:03
Öğle
12:26
İkindi
15:52
Akşam
18:37
Yatsı
19:52
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

﻿