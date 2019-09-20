​Hazır Mısınız? Sarımsağın Kilosu 100 Liraya Çıkıyor

Sarımsak Yıl Başına Kadar 100 TL Olacak

2 Dolarlık Gümrük Vergisi İthalatı Engelliyor

Sarımsağın fiyat artışı tüketicileri şaşırttı. Üretimi azalan sarımsağın kilosu 70 liraya ulaştı.Fiyat her hafta yükselirken, sarımsağın en çok üretildiği Taşköprü’de bile tezgahta kilosu 35-40 liradan satılmaya başlandı. Tüketimin yoğun olduğu büyük kentlerde ise kilosu 50 lira ile 70 lira arasında değişiyor. Sarımsağın fiyatının yılbaşına kadar 100 liraya çıkabileceği söylendiDaha önce piyasada yoğun olarak yer alan Çin sarımsağının, kilo başına 2 dolar gümrük vergisi olması nedeniyle ithalatı yapılmıyor. Tüketici için fiyatın çok yüksek olduğunu söyleyen sarımsak üreticileri, gümrük vergisinin kaldırılarak ithalat yapılması halinde kısa süreliğine de olsa fiyatların düşeceğini ancak üretime büyük zarar vereceğini söylüyor.Editör: Bahar Yüksel