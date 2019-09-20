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Bu haber 20 Eylül 2019 01:00:19 Tarihinde eklenmiştir.

​Hazır Mısınız? Sarımsağın Kilosu 100 Liraya Çıkıyor

Türk mutfağının vazgeçilmezi sarımsak lüks tüketim kategorisine girdi. Kilosu 70 liraya gelen sarımsağın fiyatı gittikçe yükseliyor. Hükümetin fiyat artışını kırmak için diğer ürünlerde de uyguladığı ‘ithal etme’ yöntemi ise 2 dolarlık gümrük vergisi nedeniyle karlı değil. Gümrük vergisinin kaldırılması ise üreticileri satış yapamaz hale getiriyor.

​Hazır Mısınız? Sarımsağın Kilosu 100 Liraya Çıkıyor

Sarımsağın fiyat artışı tüketicileri şaşırttı. Üretimi azalan sarımsağın kilosu 70 liraya ulaştı. 



 

Sarımsak Yıl Başına Kadar 100 TL Olacak

Fiyat her hafta yükselirken, sarımsağın en çok üretildiği Taşköprü’de bile tezgahta kilosu 35-40 liradan satılmaya başlandı. Tüketimin yoğun olduğu büyük kentlerde ise kilosu 50 lira ile 70 lira arasında değişiyor. Sarımsağın fiyatının yılbaşına kadar 100 liraya çıkabileceği söylendi




 

2 Dolarlık Gümrük Vergisi İthalatı Engelliyor

Daha önce piyasada yoğun olarak yer alan Çin sarımsağının, kilo başına 2 dolar gümrük vergisi olması nedeniyle ithalatı yapılmıyor. Tüketici için fiyatın çok yüksek olduğunu söyleyen sarımsak üreticileri, gümrük vergisinin kaldırılarak ithalat yapılması halinde kısa süreliğine de olsa fiyatların düşeceğini ancak üretime büyük zarar vereceğini söylüyor.






Editör: Bahar Yüksel


 
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Ekonomi
​Hazır Mısınız? Sarımsağın Kilosu 100 Liraya Çıkıyor
​Hazır Mısınız? Sarımsağın Kilosu 100 Liraya Çıkıyor
Türk mutfağının vazgeçilmezi sarımsak lüks tüketim kategorisine girdi. Kilosu 70 liraya gelen sarımsağın fiyatı gittikçe yükseliyor. Hükümetin fiyat artışını kırmak için diğer ürünlerde de uyguladığı ‘ithal etme’ yöntemi ise 2 dolarlık gümrük vergisi nedeniyle karlı değil. Gümrük vergisinin kaldırılması ise üreticileri satış yapamaz hale getiriyor.
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